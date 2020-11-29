Карантин? Толпы людей продолжают стекаться к главной елке, образовались пробки

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Хотя эпидемиологи просят оставаться дома и беречь свое здоровье и здоровье окружающих, жители столицы в ответ на такие призывы махнули рукой - в воскресенье они снова толпами потянулись к зажженной елке на Кафедральной площади.