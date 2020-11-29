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Хотя эпидемиологи просят оставаться дома и беречь свое здоровье и здоровье окружающих, жители столицы в ответ на такие призывы махнули рукой - в воскресенье они снова толпами потянулись к зажженной елке на Кафедральной площади.
Зажженная главная новогодняя елка города словно конфета манит жителей и гостей столицы. Хотя организаторы мероприятия призвали следить за мероприятием по телевидению и избегать скопления людей в центральной части города, часть жителей на призывы не обращает внимания.
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