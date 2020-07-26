"Мы мало думаем о социально чувствительных группах. Есть громкие названия там, не ясно, кто на самом деле там будет. Факт, что многое пойдет на инфраструктуру. Это очень просто, потому что очень легко измерить результат - залил такую улицу, построил, отремонтировал такое здание. Вкладывая средства в людей, мы увидим влияние намного позже", - говорит А Адомавичене в передаче "День на Delfi" о поддержке ЕС.

По ее словам, после карантина некоторые люди сталкиваются с серьезными трудностями и не довольны восстановлением экономики и ростом цен, о которых говорится.

"Есть такая область, как авиация, которая полностью закрылась, и стюардессы потеряли свои рабочие места. Это также женщины в возрасте около 50 лет, которые никогда не работали на какой-либо другой работе и должны думать о том, где работать в течение нескольких лет до выхода на пенсию. Сейчас они временно живут на пособия", - говорит А. Адомавичене.

Директор сети ассоциаций по сокращению бедности говорит, что есть много подобных историй. Есть люди, которые также получают очень низкий доход - средняя социальная поддержка составляет всего 85 евро. Кроме того, все еще есть много людей, у которых нет работы, и им не так легко вернуться на рынок труда.

"Самостоятельно занятые лица с самым низким доходом пострадали больше всего, поскольку их доходы резко упали. И, конечно, семьи с детьми", - говорит А. Адомавичене.

Она согласна с тем, что могут быть случаи, когда люди предпочитают жить на пособия, а не работать, но это крайние случаи.

"Отчасти может быть так, зависит от того, какая семья. Если человек одинок, ему или ей проще получить сейчас 200 евро, а не идти на работу. Если это семья, особенно отец-одиночка или мать-одиночка, в любом случае, ему стоит пойти на работу", - убеждена А. Адомавичене.

Карантин вскрыл раны

Карантин также открыл больше проблем, говорит А. Адомавичене: "[Карантин] вскрыл некоторые старые раны и нарывы, особенно в системе образования, были выявлены аспекты неравенства возможностей, доступности услуг, их отсутствия. Людям, и так имели низкий доход, пришлось нелегко, и они пострадали больше всего".

Некоторым семьям было трудно обеспечить домашнее обучение детей.

"Не хватало компьютеров и мест для физической работы детей в семьях. Возможно, некоторые дети из таких семей все же должны посещать учебные заведения", - считает А. Адомавичене.

"Мы заметили, что некоторые родители, даже если у них есть компьютер и письменный стол, не всегда могут помочь своему ребенку учиться", - отмечает она.

По ее словам, некоторые меры государственной поддержки также вызывают вопросы: "Например, единовременное пособие для пенсионеров. По всем прогнозам, пенсионеры не будут той группой, которая пострадает больше всего. То, что пенсии в Литве маленькие, это факт, но единовременная выплата в размере 200 евро не решит проблему".