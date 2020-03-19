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Из-за карантина в Литве закрыли школы, после чего выявилась одна проблема – дети из малоимущих семей на сегодняшний день лишились и теплой еды, некоторые из них получали ее только в школах. Некоторые дети получали бесплатное питание не только в школах, но и в дневных центрах занятости.
Карантин обернулся против самой уязвимой группы: дети из малоимущих семей остались без еды
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Глава литовской организации Save the Children (Gelbėkit vaikus) Раса Дичпетрене заверила Delfi – люди продолжают свою работу. "Мы должны были приспособиться, работать иначе. Так мы осознали одно: ребенок, во время всех кризисов остается за бортом – не физически, но психологически, эмоционально", – сказала она.

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Работники дневных центров стараются выяснить, какие есть потребности, какое положение с продовольственными товарами. Около 50% малоимущих семей во время опроса выразили желание получать помощь продуктами. "Сегодня мы говорим о выживании. Живой пример: мать с пятью детьми осталась без работы. Женщина очень переживает из-за финансового состояния семьи, ведь неизвестно, когда все закончиться, все очень сложно", – сказала Дичпетрене. Она подчеркнула, что сейчас семьи нуждаются в психологической, моральной помощи.

Работники Save the Children помогают таким семьям – доставляют еду на дом. Однако во время эпидемии, важно учесть аспект безопасности здоровья: продовольственные пайки оставляют под дверью.

Актуальны и средства защиты, что бы не заразились ни поставщики услуги, ни ее получатели. Но не секрет, что в Литве не хватает дезинфицирующих средств.

Дичпетрене сказала, что детям планируют передавать информацию о гигиене, например, как правильно мыть руки, а также всякие задания, игры, чтобы они не проводили все свободное время у экранов или на улице.

Что касается улицы: она заметила нехорошую тенденцию – дети ходят группами, ходят в магазины, игровые залы. Во время эпидемии - это нехороший вариант. Поэтому работники пытаются выяснить, присматривают ли родители за детьми в условиях карантина.

Такие масштабные кризисы опасны не только для здоровья. Глава литовской организации Дичпетрене заметила, что такое положение опасно и для неправительственных организаций, их содержания. "Чтобы помогать другим, надо иметь деньги. В таких условий пожертвований становится меньше, меньше помощь бизнеса. Мы остаемся наедине с собой", – рассказала она.

Глава сети национальных организаций по снижению нищеты Айсте Адомавичене сказала Delfi, что тем детям, которые нуждаются больше всего – пытаются организовать питание – не в школах, а с доставкой на дом. Партнеры из конфедерации неправительственных организаций призывают мэрии обеспечить детям бесплатное питание. "Есть призыв, но возникает вопрос, смогут ли мэрии оперативно отреагировать и переориентироваться. Это серьезная работа", – заметила она.

Детские дневные центры посещают около 6500 детей. Сколько детей получает бесплатное питание – таких данных у Адомавичене нет. К сожалению. Нет возможности в нынешних условиях и собрать такую информацию, работники заняты другими делами. Адомавичене считает, что вопрос организации питания детей во время карантина могут организовать мэрии.

Пресс-секретарь Соцмина Эгле Самошкайте информировала Delfi, что после того как правительство решило временно приостановить деятельность школ, Соцмин обратился ко всем самоуправлениям с просьбой организовать бесплатное питание для детей, которые его получали в школах. Например, в виде пайков, которые могли бы забирать родители или дети старшего возраста.

"Во всех случаях семьи, которым приходится нелегко, могут обращаться в муниципалитет за финансовой помощью – пособиями и компенсациями на отопление и горячую воду", – заверила Самошкайте.

ru.DELFI.lt
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