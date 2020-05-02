Карантин? Не слыхали. В выходные людей в Паланге, как перед открытием сезона

Больше всего людей, как всегда, было на ул. Й.Басанавичуса. Там уже открылись некоторые кафе, работают торговцы сувенирами и аксессуарами.

Местные жители удивлены большим количеством приезжих. Их столько, сколько бывает перед открытием сезона. Некоторые шутят, говоря, что на Палангу карантин не распространяется. О том, что что-то не так, напоминают люди в масках.

Напомним, что в Паланге на время карантина запрещено предоставлять услуги проживания. Мэр города Шарунас Вайткус сказал, что этот запрет отзовут 11 мая.