aA
Традиционная церемония похорон с участием священника, близких, друзей, коллег, соседей и других знакомых покойного во время карантина проходить не может. Коронавирус меняет и похороны в Литве.
Laidotuvės
Laidotuvės
© Shutterstock

Вильнюсское похоронное бюро Ritualas призывает приезжать на церемонию только самых близких, а еще лучше, следить за церемонией дистанционно.

"Возможность наблюдать за церемонией дистанционно мы представили летом 2019 года, сегодня эта возможность стала актуальной. Чтобы избежать скопления людей, на похоронах присутствуют только самые близкие, но ведь проститься с усопшим хотят и другие люди – это можно сделать онлайн, не нарушая правила карантина. Такая возможность - единственный способ доступный для людей, находящихся в самоизоляции", – сказала директор Ritualas Йоланта Спрайнайтене.

Статьи по теме:
Карантин убьет бизнес и экономику: так ли это? Уроки "испанки"  (8)
Во время карантина – проблемы с похоронами: предлагают ждать до конца карантина  (13)

Прямая трансляция актуальна и для тех, кто живет за границей и сейчас не может приехать в Литву.

Вильнюсское похоронное бюро рекомендует во время карантина участвовать в похоронах только самым близким людям - членам семьи и друзьям. В церемонии не должны участвовать люди, которые находятся в режиме самоизоляции.

"Несмотря на то, что посетители соблюдают все правила, наши работники дополнительно контролируют, чтобы люди не собирались группами и соблюдали безопасную дистанцию. В этот период главное - безопасность людей", – сказала Спрайнайтене.

Напомним, что с 16 марта по 13 апреля в Литве из-за угрозы коронавируса действует карантин.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве действует карантин: какие требования распространяются на похороны (13)

После того как в Литве объявили карантин в связи с...

Из-за коронавируса снова откладывают похороны исполнительницы Нелли Палтинене (6)

В Литве введен карантин, по этой причине снова...

Из-за бюрократических проволочек похороны Нелли Палтинене состоятся только через три недели

29 февраля в Германии , в Мангейме, после тяжелой болезни...

Бенефис депутата Гайжаускаса: нарушил режим самоизоляции, вопрос вызывает и тестирование (17)

Член парламентской фракции "крестьян", председатель...

Премьер-министр Литвы: некоторый бизнес сможет открыться до конца карантина (14)

В ближайшее время будет представлен пакет, который...

TOP новостей

Премьер-министр желающим вернуться в Литву – последнее исключение

Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис...

Нелегально, но люди покупают: что показывают быстрые тесты на коронавирус

Минздрав Литвы и эксперты постоянно говорят о том, что...

Бенефис депутата Гайжаускаса: нарушил режим самоизоляции, вопрос вызывает и тестирование (17)

Член парламентской фракции "крестьян", председатель...

В Литве за ночь количество заболевших коронавирусом увеличилось до 649 (41)

Минздрав Литвы сообщил, на данный момент в Литве...

Премьер Литвы: кривая выравнивается, но готовятся и к худшему сценарию (57)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг...

|Maža didelių žinių kaina