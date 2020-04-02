Вильнюсское похоронное бюро Ritualas призывает приезжать на церемонию только самых близких, а еще лучше, следить за церемонией дистанционно.

"Возможность наблюдать за церемонией дистанционно мы представили летом 2019 года, сегодня эта возможность стала актуальной. Чтобы избежать скопления людей, на похоронах присутствуют только самые близкие, но ведь проститься с усопшим хотят и другие люди – это можно сделать онлайн, не нарушая правила карантина. Такая возможность - единственный способ доступный для людей, находящихся в самоизоляции", – сказала директор Ritualas Йоланта Спрайнайтене.

Прямая трансляция актуальна и для тех, кто живет за границей и сейчас не может приехать в Литву.

Вильнюсское похоронное бюро рекомендует во время карантина участвовать в похоронах только самым близким людям - членам семьи и друзьям. В церемонии не должны участвовать люди, которые находятся в режиме самоизоляции.

"Несмотря на то, что посетители соблюдают все правила, наши работники дополнительно контролируют, чтобы люди не собирались группами и соблюдали безопасную дистанцию. В этот период главное - безопасность людей", – сказала Спрайнайтене.

Напомним, что с 16 марта по 13 апреля в Литве из-за угрозы коронавируса действует карантин.