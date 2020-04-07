Косули 1 и 3 апреля были застрелены на охотничьих угодьях кружка Žiemkelis, у деревни Гайжюнай.

Браконьеры на автомобиле Opel Zafira привезли их в дом в Каунасе, где и разделывали туши.

Во время проверки в хозпостройке были обнаружены и рыболовные сети. Инспекторы конфисковали как сети, так и ружья с оптическим прицелом и автомобиль Opel Zafira. Браконьеры должны заплатить штраф в размере 6977 евро.

Еще 3000 евро придется заплатить браконьерам из Рокишкского района за нелегальную рыбную ловлю 5 апреля. Инспекторы заметили браконьеров в лодке на озере Петрошишкис. На берегу инспекторы задержали браконьеров с поличным. У них также конфисковали лодку, шесть сетей общая их длина – 330 м, 21 щуку, 18 красноперок (5,25 кг), три плотвы (0,66 кг).