Косули 1 и 3 апреля были застрелены на охотничьих угодьях кружка Žiemkelis, у деревни Гайжюнай.
Браконьеры на автомобиле Opel Zafira привезли их в дом в Каунасе, где и разделывали туши.
Во время проверки в хозпостройке были обнаружены и рыболовные сети. Инспекторы конфисковали как сети, так и ружья с оптическим прицелом и автомобиль Opel Zafira. Браконьеры должны заплатить штраф в размере 6977 евро.
Еще 3000 евро придется заплатить браконьерам из Рокишкского района за нелегальную рыбную ловлю 5 апреля. Инспекторы заметили браконьеров в лодке на озере Петрошишкис. На берегу инспекторы задержали браконьеров с поличным. У них также конфисковали лодку, шесть сетей общая их длина – 330 м, 21 щуку, 18 красноперок (5,25 кг), три плотвы (0,66 кг).
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