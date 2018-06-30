"Международная практика расследований показала, что этот блог пишут не девушки, а сами преступники, которые заманивают девушек в капкан", – рассказал председатель отдела уголовных дел Верховного суда Литвы Аурелиюс Гутаускас, который читал в парламенте доклад о торговле людьми.

По данным судьи, 90% жертв торговли людьми выросли в семьях социального риска или близких к социальному риску, у них часто наблюдаются поведенческие расстройства, проблемы со здоровьем, у них нет социальных навыков.

"Сохранилась тенденция вербовки словами, несколько человек пострадали, когда заинтересовались предложениями о работе, интенсивно используют социальные сети. Насилие применяют очень редко. Стараются убедить, уговорить, сделать зависимыми, морально или материально, потом заставляют отрабатывать "инвестированные" деньги", – сказал Гутаускас.

По словам судьи, в числе таких вербовщиков есть и женщины, которые прежде сами были на месте пострадавших, а потом становятся сообщницами преступников. Они легко убеждают другие жертвы уехать, поскольку знакомы с потенциальными жертвами, дают им надежду на улучшение жизни.

Судья рассказал, что в Румынии были случаи вовлечения в сеть проституции недееспособных девушек с различными психическими расстройствами. Эти девушки сами не могли даже одеться. Был случай, когда 79-летнего мужчину без рук и ног привезли в Вену и организовали сбор средств для него через фейсбук. В день на счет мошенников поступало по 1000 евро.

"Преступники хитры, они используют социальные сети. В Литве девушек вербуют в модели на сайтах порнографического толка", – рассказал Гутаускас.

В Европе по число пострадавших в результате торговли людьми лидируют румыны, по данным "Европола" там они составляют 47% всех пострадавших. В Литве – всего 2%.

В 2017 г. в Литве вели 61 расследование по факту торговли людьми.

Глава Центра по борьбе с торговлей и использованием людей Кристина Мишинене сказала, что такая статистика не должна радовать.

"Во-первых, мы должны говорить о таком явлении как проституция в стране. На протяжении многих лет это серая зона в нашей стране", – сказала она.

Мишинене заметила, что в обществе еще жив миф о том, что проститутки - жадные, что они не хотят работать. А мужчины - это те, кому это нужно, иначе они насиловали бы женщин или что-то еще страшное делали, им просто нужна разрядка.

"Такое принятие ситуации неверно и наносит вред, когда мы говорим о торговле людьми и их продаже в сексуальное рабство. Мы такие случаи уже не распознаем", – сказала Мишинене.

По ее слова, очень немногих покупателей привлекали к ответственности.

"У нас было очень серьезное расследование под кодовым названием "Швекшноское дело", где девочек из спецшколы продавали мужчинам, насиловать их ездили мужчины со всей Литвы. Надо отдать честь следователям и прокурорам, но на этом все", – сказала Мишинене.

Она заметила, что есть еще одна проблема - для совершения преступлений, обычно под принуждением, привлекают молодых людей – 17-20-летних.

Их вербуют и посылают воровать в германию, Францию или Великобританию.

"Обычно это заказные кражи в торговых центрах или магазинах ювелирных изделий, а также угоны автомобилей", – сказала Мишинене.

Она не скрывала, что оказать помощь таким людям непросто из-за отношения к ним юристов и общества.

Мишинене привела в пример беседу с одним следователем: "Я всю жизнь преследую жуликов, что мне сейчас жалеть их, видеть в них жертв?"

"Иногда слышишь, что одних жертв жалко, других - нет. Одни жертвы настоящие, другие - нет", – сказала она.