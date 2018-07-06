Капитан Ambersail, доставивший триколор: здесь я себя чувствую лучше всего

Собравшиеся клайпедчане и гости города встретили легендарную яхту Ambersail и членов ее экипажа. Яхта пришла из Гааги, где финишировала в регате Volvo Ocean Race. Литовская яхта в регате финишировала четвертой.

Капитан команды Линас Иванаускас вручил представителям ВМС Литовской армии триколор, который вскоре подняли во время торжественной церемонии.



"Я очень рад, что вернулся домой в такой важный для Литвы день. Я я чувствую себя лучше всего", – сказал Иванаускас.

24 июня исполнилось ровно 10 лет с того дня, как яхта Ambersail с литовским триколором вошла в воды Литвы и в Клайпедский порт под литовским флагом.