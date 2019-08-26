Именно в Кутаиси – в "город Эита китейского" – в поэме Аполлония Родосского аргонавты направляли свой корабль за Золотым руном. Ориентировались они на устье реки Риони (у греков – Фазис), которая и тогда была каменистой. Отсюда и название города – в переводе с грузинского Кутаиси означает "там, где камни". В районе бывшей столицы Колхидского царства Риони совсем не приспособлена к судоходству. Но сегодня в Кутаиси сложно передвигаться даже по улицам – в городе идет массовая реконструкция. Городские власти меняют асфальт и выкладывают тротуары новой плиткой сразу на 25 улицах. Кутаиси постепенно оживает и превращается в современный город: в центре появляются уютные хипстерские ресторанчики и новые сетевые гостиницы.

Город улыбки

Сегодня перед Кутаиси стоит непростая задача: возродить свое былое величие и окончательно избавиться от имиджа чуть ли не самого "приблатненного города" Грузии после распада СССР.

С первым сложнее. Историческая часть Кутаиси сохранилась лишь отдельными фрагментами, на древних развалинах в советское время выросло стандартное "серое" жилье, город попытались сделать индустриальным. Местный автозавод стал выпускать тягачи и самосвалы "Колхида", за ненадежность прозванные в народе "невозвращенками". Сегодня Кутаисский автозавод выкупили инвесторы, и появилась надежда, что Грузия сможет делать собственные электромобили.

Помочь городу восстановиться должно было и решение бывшего президента Михаила Саакашвили перенести в Кутаиси парламент. Но его ультрасовременное здание, построенное в 2010-2012 годах, теперь пустует: в прошлом году депутатов вернули в Тбилиси – в здание бывшего Верховного Совета. Сегодня территория вокруг стеклянной полусферы зарастает бурьяном, а город думает, как же привлечь новые денежные потоки.

Что же касается славы города "воров в законе", то сегодня, уверяет представитель Национальной администрации Грузии по туризму Марика Богверадзе, Кутаиси удалось полностью декриминализировать – даже ночью здесь можно гулять спокойно. "Один из таких воров в законе отстроил себе в центре города шикарный особняк. После того, как его посадили, дом был передан полиции – своего рода символический жест. Сегодня это одно из немногих зданий грузинской полиции без стеклянных стен". Все остальные, напоминает Марика Богверадзе, в ходе предпринятой Михаилом Саакашвили реформы грузинской полиции, были отстроены заново, чтобы сделать работу правоохранительных органов максимально прозрачной в прямом и в переносном смысле.

Современный туристический слоган Кутаиси – "Город улыбки". Если использовать его как базу, то можно составить интересную программу на несколько дней. В самом Кутаиси необходимо посетить храм Баграта, построенный в начале XI века и названный в честь Баграта III, первого царя объединенной Грузии. Под Кутаиси – несколько достопримечательностей: монастыри Гелати и Моцамета, пещера Прометея со сталактитами, сталагмитами и катанием по подземному озеру, заповедник Сатаплия со следами динозавров и большим пещерным комплексом и каньон Окаце с прогулкой длиной почти в километр по подвесным мостам. От Кутаиси же ближе всего добраться до курортов Саирме и Цхалтубо. Но если в Саирме лучше провести безвыездно несколько дней, то бывшую всесоюзную здравницу Цхалтубо (всего в 8 км от Кутаиси) можно, как и древнюю столицу, использовать как базу: полдня – экскурсия, полдня – отдых в спа.

Там, где олени

За названием Саирме ("место, где живут олени") кроется красивая легенда: охотники шли по следу раненого оленя - тот отправился подлечиться к теплым источникам, к которым с гор специально спускались олени и козы. Теперь голова оленя украшает эмблему курорта, расположенного в 52 км от Кутаиси и на высоте 950 м над уровнем моря.

Курорт вытянулся вдоль берегов горной речки Бостания среди хвойных и лиственных лесов и состоит буквально из двух десятков зданий – трех гостиниц, современного спа-центра и гостевых домов. А на незаметных с первого взгляда лесных дорожках прячутся летние домики-лачуги пчеловодов и колонии ульев: мед местных горных пчел по-своему считается не менее полезным, чем минеральная вода из специально устроенных в Саирме бюветов.

Саирме начали обустраивать в 30-х годах прошлого века. Но до 2010-х он выглядел не очень-то привлекательно. После полной реконструкции, завершившейся несколько лет назад, курорт обрел европейский облик. Сюда приезжают родители с детьми и пенсионеры: местная вода, в зависимости от источника, лечит разные органы. Но в местной поликлинике, которая круглосуточно открыта при гостинице "Саирме", не советуют пить воду без рекомендации врача. И к тому же настаивают: нельзя одновременно лечиться и пить алкоголь.

В обновленный Саирме едут не только грузины, но жители соседних кавказских республик и стран Средней Азии. "Мы со всеми находим общий язык. Для старшего поколения с постсоветского пространства – это, конечно, русский", - говорит Кристина, менеджер термального спа-комплекса "Саирме". Наполовину украинка и учитель русского по образованию, она сожалеет, что после войны России и Грузии в 2008 году, местные молодые люди все меньше хотят учить русский. Для них главным языком общения становится английский.

Беженцам – дома, курортникам - санатории

"Когда в 2010 году я впервые сюда приехал, здесь практически никого не было. Только десять человек персонала на 16 га территории, а в здании-то – вообще никого! Лег спать в кровать в номере, где когда-то останавливался Сталин, и думаю: "Сейчас сюда придет его дух". Так полночи и не мог заснуть! Дверь плотно не закрывалась, да еще и скрипела от сквозняков", - Андро Джишкариани, один из владельцев Legends Tskaltubo Spa Resort – некогда Центрального военного санатория, ту свою ночь в в постсоветском заброшенном Цхалтубо сегодня вспоминает со смехом.

Местечко Цхалтубо было известно своим лечебными источниками с небольшим содержанием радона с давних времен. Этот элемент способствует росту клеток, а потому в комплексе с другими процедурами помогает заживлять переломы и лечить множество болезней. Единственное важное противопоказание: у пациента не должно быть даже намека на онкологию. Радоные ванны принимают в проточной воде максимум 20 минут. Но Ираклий Маисашвили, заместитель директора координационного центра по развитию туризма муниципалитета Цхалтубо, говорит, что в детстве в них купался, не думая о времени.

Первое курортное заведение – "Бельгия" – здесь появилось лишь в годы независимости Грузии (1918-1921). Иосиф Сталин решил сделать из Цхалтубо полноценный курорт. С середины 30-х годов поселение было полностью перепланировано и разделено на три зоны: бальнеологическая (центральный парк с источниками), санаторная и жилая. Курорт получил статус города и даже специальный прямой поезд "Москва-Цхалтубо". Началось массовое строительство ведомственных санаториев. В общей сложности их построили 19: "Дружба", "Шахтер", "Металлург" и другие. Получил в них путевку – считай, жизнь удалась. Так, пока в стране одних сажали, другим перепадало счастье подлечиться и погреться в субтропическом раю. "Если сравнивать с той же Анталией в Турции, то у нас стандартно температура воздуха ниже на 3-5 градусов.Только моря нет", - говорит Андро.

Сегодня большая часть построенных в стиле сталинского ампира гигантских зданий стоит заброшенная: они кажутся совсем не приспособленными для обитания. "В них, как ни странно, до сих пор живут люди. Это грузинские беженцы, покинувшие в 1992-93 годах Абхазию, когда там началась война, - рассказывает Ираклий Маисашвили. Он показывает свое самое любимое здание курорта – некогда санаторий "Центр-Союз". Местные его называют "Медея". И, как бы в потверждение его рассказа о беженцах на балкон, давно потерявший свою ограду, выходят покурить два молодых человека.

Беженцы в санатории "Медея" © Фото: Наталья Фролова

О былой красоте здания напомиает открытая терраса с высокими колоннами над центральным входом, которая соединяет два крыла здания. "Конечно, в этих санаториях отделка была сделана из самых дорогих материалов. Но беженцам было нечем греться, и они жгли паркет. Разумеется, к 2010 годам все здания пришли в плачевное состояние, дороги были разбиты, было трудно найти хотя бы два метра нормального асфальта", - вспоминает Ираклий. В 2013-2014 годах координационный центр, где он работает, составил план развития Цхалтубо на 15 лет вперед. - Мы посчитали, что нам понадобится 800 млн долларов инвестиций. План таков: новые дома для беженцев (уже почти сделано), затем поэтапная приватизация всех санаториев и привлечение инвесторов. В "Медею", кстати, приезжали белгийцы и очень ей заинтересовались".

В свое время курорт Цхалтубо был построен на рынок в 300 миллионов советских людей, которых сюда присылали целенаправленно. В новых же условиях свободой экономики и конкуренции за курортников, даже с постсоветского пространства, приходится бороться. Те же источники, которыми теперь владеют разные предприниматели и куда на процедуры приходят отдыхающие, сегодня вынуждены жестко соревноваться между собой не только в качестве предоставлямых услуг, но в ценах. Они варьируются от 2 евро (купание в общем бассейне с минеральной водой в источнике №6, где даже сохранилась спецкупальня Сталина и других первых лиц СССР) до примерно 80 евро в день в августе за двухместный номер c завтраком в Legends Tskaltubo SPA Resort.

"Не надо эксплуатировать образ Сталина"

То, что сегодня называется по-западному "спа", в 1947 году прошлого века создавалось как санаторий Министерства обороны СССР – гигантская территория с собственным лесом, несколькими корпусами на 500 пациентов и 1500 единиц персонала. Этот санаторий – чуть ли не единственный в Цхалтубо сохранил оригинальную обстановку 40-50 годов прошлого века. "Почему сюда не зашли беженцы? Их сюда просто не пустили - поставили живую цепочку военных из Закавказского военного округа", - объясняет Андро Джишкариани. Благодаря этому удалось спасти в том числе и концертный зал на 350 человек, в котором осталась нетронутой и старая лепнина, и обивка стульев, и гигантская люстра из горного хрусталя весом 4,5 тонны. В советское время ее чистили только по специальному приказу из Москвы – распоряжение давал лично министр обороны. Новые владельцы даже боялись к ней притрагиваться – думали, что не выдержат старая лебедка и тросы. В этом году впервые за девять лет с начала реконструции комплекса, люстру, наконец, почистили – все приспособления оказались в рабочем состоянии.

Андро и его со-инвесторы сегодня бережно приводят в порядок остатки советской роскоши, аккуратно внося в нее современные элементы. "Раньше, например, здесь ни в одном номере не было душа. Казарменная система: на девять комнат по одному душу – женскому и мужскому. А на весь этот корпус, где расположены ресторан и концертный зал (7,5 тысяч квадратных метров) всего два туалета на первом этаже", - рассказывает Андро. Но если вопрос с удобствами решить было просто, то, что делать с корпусом, где когда-то останавливался Сталин и Жуков и где даже частично сохранилась мебель той эпохи, Андро по-прежнему не уверен. "Мы эту тему пока не поднимаем. В другом корпусе сделали небольшой музей советских артефактов. Иностранцев это привлекает. Но если бы я сам приехал в какой-нибудь санаторий, например, в Румынии, и мне стали бы с восторгом рассказывать, что тут лечился Николае Чаушеску, я бы, мягко говоря, не восхитился бы". Тот кровавый след, который Сталин оставил и в истории СССР, и своей родной Грузии, не позволяют Андро зарабатывать на образе диктатора, как это делают в Гори, где Сталин родился. Инвестор уверен: "Не надо эксплуатировать образ Сталина, иначе он обязательно вернется. А нам тут и без него хорошо".