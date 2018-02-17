Такого мнения придерживается социолог, доктор наук, директор компании по исследованию общественного мнения Vilmorus Владас Гайдис, который считает, что наиболее важным качеством для кандидата в президенты является честность.

"Основное качество, которое было необходимо и 10, и 15 лет назад -честность. Чтобы, посмотрев ему в лицо, ты решился купить у него подержанный автомобиль. Ты чувствуешь, что именно такой человек нужен. Есть и другие качества: понимает ли он простых людей?", - высказал свое мнение социолог в эфире радиостанции Žinių radijas.

По мнению Гайдиса, на сегодняшний день еще рано гадать, у кого из возможных кандидатов самые большие возможности, так как лидеры нынешних опросов, по его мнению, являются скорее продуктом СМИ, нежели реальными кандидатами. Он также обращает внимание, что все бывшие у власти президенты были разными.

"При изучении электората, видно, что Сквернялис более популярен и в районных центрах, и в деревнях, и среди избирателей с более низким образованием. Его электорат довольно широк. Насколько я понимаю, его поддерживает электорат "крестьян и зелёных".

По словам социолога, среди возможных кандидатов упоминается и Науседа, который популярен среди избирателей с высшим образованием и более высокими доходами.

"У него есть очень хорошее качество - ему симпатизирует как электорат Союза отечества, так и избиратели социал-демократов. Это очень важное качество - президент должен выражать ожидания как можно более широкого круга людей, а не какого-то одного политического сегмента", - сказал социолог.

По его словам он за 10 лет так до конца и не разгадал загадку популярности нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте.

"Есть один момент, что она как бы приехала из Брюсселя в Литву и так и осталось. Ее имидж строился на независимости от экономических группировок, политических слоёв, друзей, знакомых и родственников. Она одна. И это довольно уникальное качество, его не повторишь. Этого качества не было у бывших президентов, его наверное не будет и у будущих глав государств", - сказал Гайдис.