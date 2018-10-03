Не секрет, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис любит баскетбол, но в середине сентября во время матча между сборными Литвы и Голландии он вошел в такой раж, как никогда ранее – фотографы и операторы фиксировали, что он подскакивал в кресле после каждой атаки литовской сборной, а во время неудач, закрывал лицо руками.

Между тем консерватор Ингрида Шимоните - фанат книги Я.Гашека "Похождения бравого солдата Швейка", она часто цитирует ее.

Ее конкурент консерватор Вигаудас Ушацкас в конце сентября выложил в социальную сеть фотографию Балтийского моря и обещал искупаться в нем, а его супруга Лорета Ушацкене разместила видео - ее супруг купался в море.

Это лишь часть способов привлечения внимания. Гендиректор компании Baltijos tyrimai социолог раса Алишаускене сказала, что харизма кандидата - очень важная часть выборов.

Эмоциональный компонент в данном случае - один из существенных. "Свой или чужой, честный или нет, близость к людям – это одна из существенных оценок. Образованный, умный, опытный, но не харизматичный кандидат не побеждает", – сказала LRT.lt социолог.

Директор Центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus Владас Гайдис заметил, что личные качества, которыми должен обладать кандидат, за 20 лет не изменились.

"Что было актуально тогда, то актуально и сейчас – люди хотят, чтобы кандидат был достойный, честный, некоррумпированный, образованный, владеющий иностранными языками. Но важно также, чтобы он понимал простых людей. Это очень важно.

Важно также, чтобы кандидат был энергичным – таким когда-то был Роландас Паксас, но и последовательным – как Валдас Адамкус. Каждый президент также что-то делал – Альгирдас Бразаускас строил ГЭС в Каунасе, был настоящим знатоком, пахал. Паксас летал по миру, под мостами и т.д. Адамкус прославился как эколог – американец, который очистил озера Мичигана. Нынешний президент Даля Грибаускайте сделала карьеру в ЕС, у нее есть черный пояс по карате – это тоже не все могут", – сказал социолог.

Специалист по связям с общественностью Ариюс Катаускас сказал, что исследования показывают - литовские избиратели хотят видеть определенный сплав качеств всех бывших президентов в одном.

"Одним нужен хозяин, как Бразаускас или мэр Кауанса Висвалдас Матийошайтис, другим - интеллигентный президент как Адамкус. Между тем нынешний президент Грибаускайте отличается жесткостью, силой, острыми и меткими ответами. Обобщенный вариант всех качеств привлекает внимание избирателей. Иначе мы будем дело с кандидатами третьего эшелона, которые выдвигают себя несмотря на отсутствие харизмы. Они бывают такими скучными, что даже их фамилии не запоминаются", – сказал Катаускас.

Он заметил, что каждая отдельная аудитория хотела бы иметь своего кандидата.

"Только взглянув на тройку лидеров, можно увидеть, кто может претендовать на пост президента, видим, что все они чем-то выделяются, известны, харизматичны. Ушахкас - отличный оратор и дипломат, он не пасует перед большими аудиториями. Науседа пытается компенсировать своим статусом известного экономиста. Он тоже хорошо говорит, но у него иной стиль. Шимоните отличается отличным чувством юмора, говорит понятно и доступно для многих. все они обращают на себя внимание. (...) Важно, чтобы кандидаты вели себя естественно, неестественность людям не нравится", - сказал Катаускас.

Консультант Линас Контримас сказал, что по харизме всех политиков можно разделить на три типа.

"Это может быть от рождения харизматичный лидер, институционный харизматичный лидер и человек, выработавший в себе харизму. Пример институционного лидера - Ушацкас и Шимоните. Аушра Мальдейкене - человек, выработавший в себе харизму. А Арвидас Юозайтис харизматичен от рождения. А премьер-министр Сквернялис? Он еще молодой политик, попавший в одновременно благодарное и неблагодарное положение. Он - представитель исполнительной власти, поэтому в нем должно быть все сбалансировано. Он не может слишком активно проявлять себя, но из его шуток видно, что это средний вариант между институционного и прирожденного харизматичного лидера", – сказал Контримас, заметив, что избиратели хотят, чтобы кандидат обладал особенностями всех трех типов.

Пока известны следующие кандидаты президентских выборов, которые состоятся в мае 2019 года: Наглис Путейкис, Малдейкене, Валентинас Мазуронис, Пятрас Ауштрявичюс, Жигимантас Павилёнис и Ушацкас, Науседа, Юозайтис. Об участии думаеи и лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.