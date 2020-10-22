Сакалаускайте - активный общественный деятель, она на правах волонтера работает в неправительственной организации Калварии (ассоциация Skambėjimas), руководит хором Sonantem, 8 лет была волонтером "Молодежной линии", участвует в молодежной политике.

Но ее деятельность не всем пришлась по душе. В социальной сети она поделилась опытом последних дней:

"Два года назад с документальным фильмом "Неудобное Кино / Inconvenient Films" мы объехали 5 городов и говорили о дискриминации на работе. Спасибо Юрате Юшкайте за тот тур и приглашение принять участие в нем. Могу порадоваться, что в моей прекрасной школе никогда не было подобного опыта. Но окружение безопасно не везде и не для всех", – писала кандидат в депутаты.

"(...) многие люди носят в себе необоснованные страхи и ненависть, даже тогда, когда прикрываются Священным Писанием и "традициями". И это касается не только меня, но и моего ближайшего окружения", – возмущалась политик.

Она рассказала, что 11 октября пережила два нападения и дважды вызывала полицию.

"Днем, во время репетиции хора, в синагогу ворвалась пьяная компания молодых людей. Они покричали "Славься, Мария!" и ушли. Было несмешно. Я подумала, хорошо, еще текст молитвы помнят. Потом поздно вечером они били кулаками по окнам организации, кричали, мы в это время были внутри. Тоже приятного мало. Но стекла выдержали, хорошо, не пришлось ставить новые. Спасибо полицейским, у которых хватило терпения защищать, стоять, контролировать. Но они сказали, что есть немного мер для сдерживания такой публики".

Но больше всего разочаровало, что меня после предвыборной рекламы не впустили в храм, где я играла на органе.

"Воскресенье. И сегодня этот Святой день, когда я с удовольствием играла бы во время службы. Угадайте, почему я это не делаю? Потому что злые языки атаковали священника. Не местные. А те, которые далеко, но думают, что они Боги. В конце я должна благодарить фестиваль "Неудобное кино" и создателям других фильмов, которые просвещают людей. Учителям, которые видят все цвета, детей и не оставляют никого в уме. Друзьям и коллегам, с которыми я чувствую себя в безопасности. Своей семье, которая для меня опора", - писала политик.

Лидер Партии свободы Аушрине Армонайте писала, что Церковь никогда не была мишенью Партии труда.

"Это община, которая сплачивает людей, поддерживает, стремится к покою, помогает нуждающимся. Свобода совести - важная ценность, ее надо беречь. Но реакция части представителей церкви на Партию свободы разочаровывает. (...)

Сегодня появилась еще одна печальная новость. Наш кандидат в одномандатном округе в Калварии Аусма Сакалаускайте, которая не скрывает свою нетрадиционную ориентацию, и до сих пор играла на органе в храме во время служб, была лишена этой должности. Такое решение настоятель принял после появления ее предвыборной рекламы. Из-за личной жизни и политических взглядов для человека не осталось места в общине", – сказала Армонайте.

Настоятель Швянтяжерского прихода Эгидиюс Юравичюс, шутя сказал Delfi, что ему из-за этого, наверное, надо провести пресс-конференцию в Вильнюсе, где он давно не бывал.

"Когда я принял ее на должность органиста, я не знал ничего о ее ориентации, позже одна прихожанка сказала мне, что в интернете есть такая информация. Я почитал статьи и узнал. Поскольку здесь у меня она никакую "пропаганду" не проводила, красиво играла, организовывала мероприятия, все было хорошо", - сказал священник, заметив, что пришлось все же отказаться от услуг Сакалаускайте из-за недовольства прихожан.

"Они говорили мне, "вы настоятель совсем докатились, если не можете нормального органиста найти". Кроме того, здесь все просто, когда решается такой вопрос, берешь Катехизис и читаешь", - продолжил он.

Юрявичюс цитировал Delfi высказывание Катехизиса против гомосексуализма и сказал, что важно, не какой сам человек, а его дела. С этой точки зрения гомосексуализм Церковь считает извращением.

"Церковь такие отношения не признает, а она хочет это извращение узаконить – жениться на своей партнерше. Планка для работников в храме установлена высокая, если я приведу сожительницу и скажи людям, что все нормально, конечно же люди скажут, что им такой священник не нужен. Католик должен быть не только крещеным, но и жить по правилам", - сказал Юрявичюс, заметив, что больше Сакалаускайте на должность органиста не возьмет.