Подозревают, что акт вандализма был совершен претендовавшим в кандидаты на пост президента Литвы Казимерасом Юрайтисом и кандидатом в Европарламент Станисловасом Томасом.
По сведениям DELFI, 8 апреля, в 10.37 ч. в полицию позвонил сам Томас и сообщил, что разбил доску молотом. С Юрайтисом DELFI явязаться не удалось.
Томас транслировал свои действия в социальной сети Facebook.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в конце прошлого года призвал снять памятную доску в честь генерала Ветры, поскольку он сотрудничал с нацистскими оккупантами. По словам министра, честный взгляд на историю пресекает враждебную пропаганду, очерняющую память борцов за свободу Литвы.
"Мы не должны помогать пропагандистам. Мы должны принципиально реагировать на неоспоримые факты о неприглядном поведении отдельных людей или их сотрудничестве с нацистами", – сказал министр BNS.
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