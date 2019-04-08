В столице Литвы 8 апреля утром была разбита памятная доска в честь Йонаса Норейки - генерала Ветры, находившаяся на здании библиотеки Врублевскиса Литовской академии наук.
Stanislovas Tomas
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Подозревают, что акт вандализма был совершен претендовавшим в кандидаты на пост президента Литвы Казимерасом Юрайтисом и кандидатом в Европарламент Станисловасом Томасом.

По сведениям DELFI, 8 апреля, в 10.37 ч. в полицию позвонил сам Томас и сообщил, что разбил доску молотом. С Юрайтисом DELFI явязаться не удалось.

Томас транслировал свои действия в социальной сети Facebook.

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в конце прошлого года призвал снять памятную доску в честь генерала Ветры, поскольку он сотрудничал с нацистскими оккупантами. По словам министра, честный взгляд на историю пресекает враждебную пропаганду, очерняющую память борцов за свободу Литвы.

"Мы не должны помогать пропагандистам. Мы должны принципиально реагировать на неоспоримые факты о неприглядном поведении отдельных людей или их сотрудничестве с нацистами", – сказал министр BNS.

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