По предварительным данным, вышла из строя коробка передач. Операторы сказали DELFI, что друскининкайская канатная дорога Lynų kelias не будет работать до 18 мая.
Операторы заказали новую коробку передач, поскольку старая совсем развалилась. Ремонт может стоить месячной суммы доходов канатной дороги.
Канатная дорога в Друскининкай не будет работать до субботы
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