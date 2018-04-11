Напомним, что парламентский комитет по вопросам культуры возглавляет лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис. На заседании было решено создать рабочую группу, которая оценит поправку к закону об информировании общества, предложенную представителями СО-ХДЛ Лауринасом Кащюнасом и Витаутасом Кярнагисом в конце прошлого лета, которую парламент Литвы одобрил в первом чтении, и другие аспекты.

Согласно предложенной поправке, все программы на языке третьих стран (не на официальных языках ЕС) на радиостанциях и телеканалах Литвы должны озвучиваться на литовском, а не подаваться с титрами, как это делают сейчас.

По ныне действующим законам программы не на языке стран ЕС должны быть переведены или снабжены титрами, исключение составляют учебные, развлекательные, специализированные, музыкальные и ретранслируемые программы для нацменьшинств Литвы.

Кащюнас представил проект поправок на заседании комитета. Он сказал, что эти поправки будут способствовать снижению количества российской продукции на литовских телевидении и радио.

"Сейчас есть выбор между озвучиванием и титрами. Сделать титры дешевле, поэтому чаще всего используют этот вариант. Когда такой альтернативы не будет, расходы на российскую продукцию увеличатся, поэтому часть каналов снизят ее количество, появится больше европейской продукции", – сказано в объяснении.

По словам Кащюнаса, статистика показывает, что количество российской продукции в последнее время увеличилось. Если в 2007 году за одну неделю в январе было показано 79 ч. российской продукции, то в 2016 г. – 151 ч., а в прошлом – 198 ч. Большая часть этой продукции - российские сериалы.

"В такой российской продукции нередко видна пропаганда российского или советского образа жизни, элементы ностальгии по СССР. Кажется, в этом нет ничего особенного, но важно знать, что российская культура связана с политикой. Российское телевидение считается инструментом "мягкой силы", важной в контексте информационной войны. Через телевизионную продукцию подаются элементы самосознания, зрителей "привязывают" к этому культурному и информационному пространству.

Именно такие приученные к российской продукции люди часто легко поддаются влиянию и враждебной пропаганды, дезинформации", – сказал Кащюнас.

Председатель комитета Карбаускис, указал, что на ЛРТ российской продукции нет вообще, но есть передачи не из стран ЕС (16-18%).

На ЛНК программы не из стран ЕС составляют около 42%, на БТВ - 35%. На телевидении Lietuvos rytаs трансляции российских передач составляют 38%.

"Проблемы касаются почти всех телеканалов. Мы понимаем, что нужно такое решение, которое поможет что-то изменить", – сказал Карбаускис.

Он заметил, правда, что имеются данные, что в последнее время в Литве стали реже смотреть российские каналы. По его данным, эти каналы занимают около 10%.

"Их стали смотреть намного реже. Может, это связано с российской инвазией в Украину, но и само литовское общество отворачивается от российского содержания, он навязываемой пропаганды. Нужно согласится с аргументами, что на литовских каналах нет продукции, которая не отвечает требованиям. Нельзя не замечать угроз, однако в дискуссии нельзя перегибать палку, статистика показывает, что само общество идет по позитивному пути", – сказал Карбаускис.

Глава ЛРТ Моника Гарбачаускайте-Будрене сказала, что эти поправки меньше всего коснутся национального канала, поскольку ЛРТ показывает в основном программы для нацменьшинств, на которые распространяются исключения.

"Поэтому мы не видим причин, по которым эти поправки не могут вступить в силу", – сказала она.

Глава телевидения Lietuvos rytаs Линас Ришкус сказал, что это "недемократические" ограничения.

"Это направлено не против продукции, а против языка. Для представивших проект людей все, что русское - неприемлемо. Но надо говорить о содержании, а не "выбивать" с каналов язык. Что дальше? Может, Достоевского разрешите только на литовском языке?", – возмущался он.

Представитель группы ЛНК Ажуолас Чекавичюс сказал, что эти ограничения актуальны для канала БТВ.

"Есть аргументы против этого проекта, это поднимает вопрос, не появится ли дополнительное неэффективное регулирование. На дворе XXI век, те, кто ищет российскую продукцию, спокойно находят ее в интернете и одним нажатием кнопки на пульте включают российские каналы", – сказал он.

Ришкус заметил, что в результате перевода и озвучивания таких программ их поклонники просто перейдут с литовских на российские каналы.

Представитель ТВ3 Сигитас Бабилюс сказал, что для их телевидения этот вопрос неактуален, соответствующие решения по этому вопросу были приняты ранее. Но он считает, что дискуссии вызваны желанием ввести прямой контроль.

"В последние 4 года Комиссия ЛДР делала очень сознательные шаги, ограничивая ретрансляции российских каналов и их доступность в Литве. Параллельно на некоторых небольших каналах стало больше российской продукции. Когда это представляют в часах, однозначно можно сказать, что это плохо. Но если взглянуть с позиции экспертов, это неплохо, поскольку, давайте будем честными, надо сказать, что немалая часть нашего общества хочет смотреть такую продукцию", – сказал Бабилюс.

Он призвал обсудить вопрос, что лучше - что такие передачи люди смотрят на литовских канала эх на русском языке, или что переходят на российские каналы.