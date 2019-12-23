В следующем году на 50 евро (до 350 евро) увеличится необлагаемый налогами минимум (ННМ).
Сейчас ННМ считают так: 300 – 0,15 * (зарплата "на бумаге" – месячная зарплата). А в 2020 году будут применять другую формулу: 350 – 0,17 * (зарплата – минимум).
Увеличится и сам минимум. Сейчас он составляет 555 евро "на бумаге", а в 2020 году составит 607 евро ("на бумаге").
Стандартный подоходный налог составляет 20%, но меняется его подоходный размер. Вместо 27% будет 32%.
Сейчас 27% подоходный налог считают с доходов, превышающих 120 средних зарплат, а в 2020 году 32% подоходный налог будут платить с доходов, составляющих 84 средние зарплаты.
По данным Минфина, в 2019 году средняя зарплата составляла 1290 евро, в 2020 г. она должна быть 1386 евро. Соответственно, в 2019 году прогрессивный налог платили с доходов больше 154 800 евро, а в 2020 году - 116 424 евро.Эти размеры актуальны и для выплаты максимальных содровских налогов.
В 2020 году налоги платят с суммы до 84 средних зарплат, а сейчас - 120 средних зарплат. Т.е. в 2019 году это было 12 900 евро "на бумаге" в месяц, а в 2020 г. будет 9700 евро.
Перемены ждут и жителей, которые откладывают на пенсию дополнительно. Если человек не откладывает на пенсию, то платит "Содре" 12,52% от зарплаты "на бумаге".
Если откладывают на пенсию минимально, то в 2019 г. отчисляли 1,8% и 14,32%, а в 2020 минимальное накопление составит 2,1%, поэтому отчисления составят уже 14,62%. В этот тариф входит взнос на повышение пенсии (8,72%), социальное пособие по случаю болезни (2,09%), страхование на случай материнства (1,71%).
Часть средств "Содра" переводит в пенсионные фонды. Если человек откладывает на пенсию максимальные (3%), то в 2020 году "Содре" человек будет платить 15,52% от зарплаты "на бумаге". Работник еще платит обязательный налог на здравоохранение 6,98%.
В калькулятор DELFI на 2020 год надо вписать свою зарплату "на бумаге".
Если вы знаете только зарплату "на руки", то зарплату с налогами можно узнать в "Содре": www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/darbo_vietos_skaiciuokle.
Если вы не знаете, откладываете ли на пенсию, можете узнать это на своей странице в "Содре": https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/. Присоединившись, вы увидите форму накопления.
Калькулятор не учитывает прогрессивный подоходный налог и "потолок" взносов в "Содру", поэтому калькулятор не подойдет для тех, кто зарабатывает больше 5000 евро "на руки".
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