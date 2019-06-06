Осталось меньше месяца на принятие решения о пенсионном накоплении в фондах второй ступени. Принять решение может помочь калькулятор, который показывает, на какие пенсии можно рассчитывать в будущем – если будете дополнительно копить на пенсию или не будете этого делать.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Калькулятор появился в начале этого года, им могут пользоваться и те жители, которые еще не достигли пенсионного возраста.

Например, мужчина, родившийся в 1980 году, получающий "на руки" 750 евро при стаже в 18 лет, накопивший 20 содровских баллов, который до реформы откладывал на пенсию по формуле 2+2+2 и накопивший 7000 евро, из-за участия в фондах лишится 5 содровских баллов. Если после реформы он будет откладывать по максимуму, то, выйдя на пенсию, получит 50% своих доходов. Делается предположение, что зарплата мужчины каждый год будет расти.

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Если человек решит отказаться от участия в пенсионном накоплении, то его пенсия составит меньше 40%, если он оставит деньги в фонде, а если он вернет деньги в "Содру", то его пенсия составит около 36% бывших доходов.

В калькуляторе можно увидеть немалые цифры, но надо иметь в виду, сколько процентов они составляют от будущих доходов и подумать, могли бы вы прожить, например, на 30% доходов.

Калькулятор находится здесь.

Он показывает 4 сценария: накопление в фонде второй ступени по формуле 3+1,5; накопление при постепенном повышении вкладов 1,8+0,3; если остановить накопление и оставить деньги в фонде; остановить накопление и перевести деньги в "Содру".

В калькулятор надо внести дату рождения и пол, получаемую зарплату, стаж и баллы. Указать, участвуете ли в накоплении, если да, то по какой формуле.

Если подключиться к калькулятору через страницу в "Содре", то большая часть данных в калькулятор перенесут автоматически.

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