Калькулятор налога на автомобиль: узнайте, сколько придется платить в следующем году

Власти Литвы готовятся с 2020 года ввести новый налог на загрязняющие окружающую среду автомобили. Его будут платить при регистрации автомобиля или смене владельца, а размер налога будет зависеть от того, какой двигатель у автомобиля и от эмиссии углекислого газа.
© DELFI / Karolina Pansevič

Тип горючего и общий показатель CO2 можно проверить в свидетельстве о регистрации автомобиля.

Информацию о типе топлива можно найти и на порталах, где находятся объявления о продаваемых авто, а вот данные об эмиссии CO2 не указывают, а иногда таких данных не бывает вообще.

В таком случае можно воспользоваться формулами, которые прилагаются к закону и узнать, сколько с 2020 года придется доплатить за выбранный автомобиль. Читатели DELFI могут воспользоваться специальным калькулятором.

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В калькуляторе можно выбрать тип топлива: a) бензин, бензин/газ, бензин/этанол, бензин/этанол/газ, этанол или этанол/газ; b) дизельное топливо или дизельное топливо/газ; c) бензин/электричество, бензин/электричество/газ, газ/электричество и дизельное топливо/электричество.

Тогда надо указать тип коробки передач - механическая или автомат. В зависимости от выбранной комбинации используется указанная в законе формула, в которую надо вписать m – массу автомобиля (в кг) и р – максимальную мощность двигателя (в кВт).

Мощность двигателя указывается в документах в кВт или лошадиных силах. Если дано количество лошадиных сил, то можно вычислить кВт с помощью соотношения 1 к 0,745699872.

После введения всех данных калькулятор покажет СО2. По его размеру в таблице можно найти, какой налог придется платить.


Кстати, если нет данных ни по массе, ни по мощности двигателя, СО2 считают 300 г/км.

В проекте к закону сказано, что размер налога будут индексировать каждый год с учетом инфляции.

Налог надо заплатить в течение 30 дней с момента регистрации авто. Если этого не сделать, ждет штраф в размере 200-800 евро.

"5% налога идет в бюджет. Остальные 95% - на цели программы по борьбе с глобальным потеплением", – сказано в документе.

На осуществление проекта потребуется 200 000–500 000 евро, а бюджет получит 29 млн. евро.

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