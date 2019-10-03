Калькулятор налога на автомобиль: узнайте, сколько придется платить в следующем году

Тип горючего и общий показатель CO2 можно проверить в свидетельстве о регистрации автомобиля.
Информацию о типе топлива можно найти и на порталах, где находятся объявления о продаваемых авто, а вот данные об эмиссии CO2 не указывают, а иногда таких данных не бывает вообще.
В таком случае можно воспользоваться формулами, которые прилагаются к закону и узнать, сколько с 2020 года придется доплатить за выбранный автомобиль. Читатели DELFI могут воспользоваться специальным калькулятором.
В калькуляторе можно выбрать тип топлива: a) бензин, бензин/газ, бензин/этанол, бензин/этанол/газ, этанол или этанол/газ; b) дизельное топливо или дизельное топливо/газ; c) бензин/электричество, бензин/электричество/газ, газ/электричество и дизельное топливо/электричество.
Тогда надо указать тип коробки передач - механическая или автомат. В зависимости от выбранной комбинации используется указанная в законе формула, в которую надо вписать m – массу автомобиля (в кг) и р – максимальную мощность двигателя (в кВт).
Мощность двигателя указывается в документах в кВт или лошадиных силах. Если дано количество лошадиных сил, то можно вычислить кВт с помощью соотношения 1 к 0,745699872.
После введения всех данных калькулятор покажет СО2. По его размеру в таблице можно найти, какой налог придется платить.
Кстати, если нет данных ни по массе, ни по мощности двигателя, СО2 считают 300 г/км.
В проекте к закону сказано, что размер налога будут индексировать каждый год с учетом инфляции.
Налог надо заплатить в течение 30 дней с момента регистрации авто. Если этого не сделать, ждет штраф в размере 200-800 евро.
"5% налога идет в бюджет. Остальные 95% - на цели программы по борьбе с глобальным потеплением", – сказано в документе.
На осуществление проекта потребуется 200 000–500 000 евро, а бюджет получит 29 млн. евро.
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