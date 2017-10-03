В 2026 г. пенсионный возраст мужчин и женщин сравняется и составит 65 лет. С 30 до 35 лет постепенно повысят обязательный пенсионный стаж.

По данным Департамента статистики, вероятная продолжительность жизни родившегося в Литве в прошлом году ребенка составляет почти 75 лет.

Правда, согласно статистике, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 70 лет, а женщин - 80 лет.

По данным "Содры", на данный момент пенсии по старости в Литве получают 589 000 жителей.

На пенсии работают около 64 400 человек. Средняя пенсия по старости сейчас составляет 274 евро. В Литве, в отличие от других стран ЕС, даже самые большие пенсии по старости не облагаются никакими налогами (эти пенсии могут превышать как минимальную, так и среднюю зарплату).

По данным Департамента статистики, средняя зарплата "на руки" в Литве составляет 659 евро. Теоретически можно получать пенсию в размере 41% бывшей зарплаты.

По сравнению с другими странами ЕС, особенно новыми членами, пенсионный возраст 65 лет будет не самым высоким, но и не самым низким

Например, в Великобритании жители выходят на пенсию в 66 лет, его планируют повысить до 69. В Германии, Италии, Голландии пенсионный возраст постепенно повышают до 67 лет. А вот новые власти в Польше обещают остановить повышение пенсионного возраста.

Правда, в России и Беларуси пенсионный возраст ниже - 60 лет для мужчин и 55 для женщин.