На выезд из Калининградской области проследовали 11,251 тыс легковых автомобилей, 951 грузовая и 140 автобусов. В этот же период через таможенные посты на территорию региона въехали 11,363 тыс легковушек, 1,020 тыс грузовиков и 155 автобусов. Всего 31,302 тыс человек.
«Наибольшее количество легковых автомобилей и автобусов в обе стороны оформил таможенный пост МАПП Багратионовск — 5086 и 79 соответственно, а рекордсменом по пропуску граждан стал МАПП Мамоново-2 — 13 759 человек проследовало за три дня через российско-польскую границу и обратно в зоне деятельности этого таможенного поста. МАПП Чернышевское предпочитали водители грузовых транспортных средств: 1176 грузовиков в обе стороны», — сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.
За четыре ноябрьских выходных дня в 2016 году через таможенные посты Калининградской областной таможни проследовали 30, 369 тыс. легковых автомобилей, 2,65 тыс грузовых транспортных средств, 323 автобуса и 76 238 граждан.
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