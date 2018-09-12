Калининград литовцы променяли на Польшу: "Туда люди в здравом уме не едут"

"Сейчас никто будучи в здравом уме в Россию не едет. Разве что с умом не лады или есть какой-то интерес", – сказал учитель.

По его словам, местные жители ездят за покупками в Польшу, для этого преодолевают 150 км и рады, что экономят.

По словам Мицкелюнаса, людей из Литвы пугает поведение российских таможенников. "Это российская цивилизация. Привезти горючего - неплохо, но когда ты находишься на таможне, к тебе может подойти любой сотрудник таможни и сделать, что захочет: прогнать, задержать, обыскать. После таких действий любому цивилизованному человеку не захочется туда ехать.

Сейчас туда ездят очень немногие, у кого есть возможность дешево оформить документы, в противном случае невыгодно. Нервы стоят дороже", – сказал Мицкелюнас.

Он сказал, что если уже человек едет туда, то везет больше, чем можно. Он также заметил, что люди ездят в калининградскую область за лекарствами, но таможенники подходят к таким экономическим туристам со всей строгостью.

Мицкелюнас уверяет, что контрабандное прошлое Пагегяй осталось в прошлом, сейчас контроль на границе очень строгий.

Но еще 5 лет назад, по его словам, гимназистов приходилось будить на уроках, поскольку контрабандисты задействовали даже школьников.

"Это был острый вопрос. Если бы вы 5 лет назад приехали, застали бы спящих на уроках гимназистов. Сейчас это забыто.

Контрабанда уже другая. Профессионалы либо сидят, либо в эмиграции. Несколько вернулось, но уехали, иначе их поймали бы. Контрабанду перевозить уже невозможно. Раз-другой получится, на третий поймают", – сказал учитель.

Он сказал, что заниматься контрабандой школьники начинали ради денег.

"До введения евро 50 литов были деньги? – вопрошает Мицкелюнас. – Ученик поднимает голову с парты и говорит: что вы, учитель, мне дурите голову? Сколько вы зарабатываете в день? Я 50 литов за ночь заработал. Чего вам надо? Следующей ночью еще 50 заработаю. (...) Но это уже история".

Сейчас, по его словам, не спят ученики на уроках, но большинство 10-12-классников намерены эмигрировать. "Они не знают, куда будут поступать, но знают, что уедут. После 10 класса уезжают первые, остается 20-30% учеников. Но они остаются в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде", – заметил Мицкелюнас.

По его словам, ученики видят, что и образование в провинции ничего не дает.

"Устроиться на работу можно, но зарплаты неадекватные. Я не понимаю, как по договоренности в Литве удерживают такие зарплаты и не платят людям больше. Муж моей коллеги получает на руки 500 евро. А учитель математики - около 700 евро. Она уже глава семьи. Тут провинция выглядит смешно. Вильнюсцы бы удивились, спросили, что вы едите? Песок, камни?", – сказал учитель, заметив, что в Пагегяй наверное самые высокие зарплаты у учителей.

Однако, по его словам, многие семьи уезжают за границу. Детей становится все меньше.

Мицкелюнас смеется, что вильнюсцам надо готовиться к наплыву людей. "Ждите: скоро мы все из провинции приедем в Вильнюс. Скоро никто на зеленый свет светофора не проедет: сельчане не умеют ездить", – сказал он в шутку.