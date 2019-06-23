Мнение большинства - по 100 евро с человека

Собирающаяся на свадьбу близких друзей Диана рассказала DELFI, что долго думала о сумме, которую стоило бы положить в конверт. "Нас будет трое. Свадьба очень близких людей, и, кажется, ждет качественная и красивая организация. Мы решили отдать 100 евро с человека. В конверте будет 200, потому что еще 80 - на особый сюрприз", - сказала Диана, утверждая, что в большинстве советов называли именно эту сумму.

Юлия рассчитывает сумму на подарок, учитывая все расходы. «Если на свадьбу я иду одна, учитывая все расходы на девичник и прочее, не думая кладу в конверт евро 50, - сказала Юлия. - Всего на девичник уходит около 120 евро, а еще ведь платье, макияж".

Кроме того, она рассказала, что если свадьба не друзей, а близких родственников, - в конверт кладет больше. "Вместе с родителями дарим сумму, и выходит по 100 евро с человека. Ее не превышаю", - утверждала девушка.

Респондент DELFI Домас рассказал, что не важно, идет он на свадьбу один или со второй половинкой, в конверт всегда кладет 200 евро.

Йоне сумму в конверте определяет по следующему принципу: плохим друзьям - 200 евро с пары, друзьям получше - 300 евро с пары.

Она объяснила, что "плохие друзья" - это те, к кому на свадьбу идешь из вежливости.

Вилия рассказала DELFI, что сумма зависит от типа свадьбы. "Если церемония в церкви, шампанское на улице можно выпить, то сумма меньше. Или, если праздник организован в усадьбе, но вы должны принести свой алкоголь на праздник - тогда подарок также будет более скромным", - сказала она.

Эрика DELFI утверждала, что существует и такая теория: "Если в паре идут друзья - 100 евро, если родственники - по 200, а родители, по возможности, от 500 до 2000 евро".

Эксперт по этикету утверждает, что бывает и слишком много, и слишком мало

Арминас Лидека DELFI сказал, что подарок - это подарок, поэтому его размер не должен зависеть от формата праздника.

"Есть определенные традиции. Как стоимость подарков, так и сумма денег. Все зависит от двух аспектов: дарящего и получающего подарок, от их финансового благополучия, - сказал Лидека, объясняя важность финансового положения молодоженов. - Слишком много вкладывать в конверт неправильно с точки зрения этикета, потому что вы словно пытаетесь купить позитивное отношение к себе, оставляя людей в долгу".

А. Лидека заметил, что должен существовать баланс: "Слишком много вкладывать неправильно, но и слишком мало неправильно".

А как узнать, сколько необходимо вложить? "Ответа нет. Ответ на этот вопрос будет зависеть только от окружения", - сказал А. Лидека. - Невозможно назвать конкретную сумму. Бывают свадьбы в небольших городках, где люди живут достаточно сдержанно и скромно. В этом случае кладут 20-50 евро, и для этих условий такая сумма выглядит логичной и правильной. Между тем свадьбы бизнесменов, людей, имеющих хороший капитал, формируют суммы от 200-500 евро, исходя из возможностей, и это также будет логично, правильно и понятно".