Больше всего дискуссий вызвало традиционное литовское блюдо - голубцы, которые представители Минздрава оценили как "не очень полезный продукт".

20 февраля пациенты Каунасской клинической больницы получили на завтрак пшеничную кашу, на второй завтрак – кашу из капусты и йогурт. На обед был суп из перловки, голубцы с картофельным пюре, на ужин – овощное пюре с куском окорока.

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"Я бы сказал, что еда традиционная, литовская, а это значит,что она не очень полезна для здоровья – нет современной диеты, это не еда, отвечающая современным критериям. В меню нет овощей и фруктов. За весь день ни разу не дали фруктов, из овощей - только капуста в составе голубцов. Вечером будет рисовый салат с овощами. Чай только с сахаром, у людей нет выбора. Мы также хотели бы, чтобы был разный хлеб на выбор", - сказал представитель Минздрава Алмантас Кранаускас, оценивший еду на 6 баллов по 10-балльной системе.

Персонал больницы возмутился, такая оценка ему не понравилась. Было сказано, что пациенты редко жалуются на еду в больнице.

"Жалоб поступает очень мало. Я работаю не первый год и знаю, что чаще всего жалуются пациенты, у которых наблюдается расстройство желудка. Может, они не понимают, какая диета им нужна, поэтому жалуются, что их рацион довольно скучный. Но такие пациенты должны соблюдать диету около 5 дней, чтобы было лечение. Им не дают овощей, ничего жареного, вот они и жалуются", - сказала диетолог Виталия Шуркувене.

Еду готовят прямо в больничной столовой. На питание одного пациента выделяют 1,45 евро в день, на питание беременных - 1,59 евро. Минздрав считает, что за такую скромную сумму можно составить меню и получше.

"Я думаю, что можно и лучше, были примеры больниц, где за те же деньги меню было лучше", - сказал Кранаускас.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы денег было больше. Тогда и овощей было бы больше, фруктов. Мы знаем, что не хватает", - сказала Шуркувене.