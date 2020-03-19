Симптомы коронавируса напоминают симптомы гриппа:

- Температура;

- Кашель;

- Человек задыхается;

- Наблюдаются другие расстройства дыхания.

В тяжелых случаях болезнь вызывает воспаление легких, сепсис и септический шок, почечную недостаточность, а также приводит к смерти.

Специальное исследование образцов на коронавирус проводят и в тех случаях, если человек не был в стране, которая относится к группе риска, но у него проявляется пневмония неясного происхождения. Проводить ли тестирование в конкретном случае, решают врачи, которые осматривают пациентов в специальных больницах. Тестирование оплачивает государство.

Точный инкубационный период (от момента заражения до проявления симптомов) не установлен, поскольку организм каждого человека реагирует на вирус по-разному. Однако на данный момент считается, что если в течение 14 дней симптомы не появились, значит человек здоров.

Несмотря на то, что люди обычно бывают заразными в момент, когда у них проявляются симптомы болезни, подозревают, что в данном случае некоторые люди могут быть разносчиками вируса и до появления симптомов.

На данный момент нет какого-то специального лечения от COVID-19. При лечении инфицированных применяется симптоматическое лечение нестероидными противовоспалительными препаратами, применяется кислородная терапия, при необходимости человека подключают к аппарату ИВЛ.

Поскольку вирус новый, предполагают, что продолжительность его лечения зависит от степени тяжести заболевания. Люди, которые выздоровели, опасности не представляют, их выписывают домой.

То же самое касается людей, находящихся в условиях самоизоляции: если в течение двух недель симптомы COVID-19 не появились, человек считается здоровым, все ограничения снимаются.