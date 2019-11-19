Правящие Литвы рассматривают проект, в котором предлагается облагать налогами автомобили, которые в первый раз регистрируют в Литве. По заказу портала DELFI социологическая компания Spinter tyrimai провела опрос, который показал, что жители Литвы не думают, что представленный вариант налога побудит их отказаться от загрязняющих окружающую среду автомобилей. Большая часть жителей согласны платить налог на автомобили, который будет включен в стоимость горючего.
Eismo spūstis Islandijos prospekte
© Rokas Tenys, Kas vyksta Kaune

Опрос был проведен 17–28 октября. У жителей спрашивали, побудил бы их предложенный вариант налога перейти на более дружественные для окружающей среды автомобили и как новый налог скажется на ценах на подержанные авто.

В ходе исследования выяснилось, что респонденты не считают, что предложенный налог побудит жителей отказаться от загрязняющих окружающую среду автомобилей; так читают 65,2% участников опроса.

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Еще 20,2% сказали, что скорее всего такой налог побудит приобретать менее загрязняющие окружающую среду автомобили, еще 3,3% считают, что литовцы пересядут на экологические автомобили. 11,3% не ответили на этот вопрос.

DELFI также интересовался, какой налог на автомобили был бы более приемлемым для жителей. Большая часть респондентов высказалась за налог, который был бы включен в стоимость горючего - 28%. Еще 26,5% сказали, что налог должен зависеть от мощности двигателя, другие сказали, что это мог бы быть фиксированный налог в размере 50 евро (21,4%) или 100 евро (5%). 19,1% не ответили на этот вопрос.

Представитель Spinter tyrimai Игнас Зокас сказал, что выбор людей показывает, что они не хотят видеть налог, по-своему его отвергают.

"Это значит, что налог будут платить пользователи всех автомобилей, заливаю горючее - плачу, но при этом сам налог не вижу, своеобразная психологическая защита. И сейчас в стоимость горючего включены акцизы, другие налоги", – сказал он.

Интересно, что за включение налога в стоимость горючего чаще всего высказываются мужчины от 36 лет и старше, люди с хорошим образованием, а за налог, зависящий от мощности двигателя, чаще высказываются женщины 18-45 лет, жители крупных городов, люди с большими доходами. За фиксированный налог в размере 50 евро в год чаще высказывались жители районных центров.

Жителей спрашивали, повлияет ли, по их мнению, налог на автомобили на цены на подержанные авто.

Большая часть считает, что сначала цены вырастут, а потом немного снизятся (40,8%). Еще 23% сказали, что цены снизятся. 22,4% считают, что цены не должны изменится, а 14% не ответили на вопрос.

Представитель Autoplius.lt Мантас Бузялис был удивлен позицией жителей.

"Если увеличится стоимость горючего, то жители приграничных районов будут ездить за более дешевым горючим в соседние страны.

Возможно, это приведет к росту "теневого" рынка – станут чаще продавать нелегальное горючее", – сказал Бузялис и заметил, что власти уже обсуждали такой вариант, но отказались от него именно из-за отрицательного экономического воздействия.

"Литовского водителя сложно вытащить из-за руля, поскольку стоимость эксплуатации автомобилей невысока, а общественный транспорт негибкий и медленный.

В регионах общественный транспорт развит еще хуже, поэтому наивно думать, что в небольших городах инфраструктура улучшится", – сказал Бузялис.

Министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка сказал DELFI, что вариант включения налога в стоимость горючего обсуждался, но был отклонен.

Кроме прочих минусов, он указал и социальный аспект.

"У людей, которые не могут оставаться без автомобиля, не было бы возможности выбора, по нашим предложениям, такие люди могут не платить налог, если приобретут менее мощный автомобиль.

А в случае, если налог будет включен в стоимость горючего, то у такого человека, который ездит на менее загрязняющем окружающую среду и менее мощном автомобиле, будет больше расходов", – сказал министр.

По данным Минфина, в Литве в стоимость горючего сейчас включен НДС и акцизы.

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