Опрос был проведен 17–28 октября. У жителей спрашивали, побудил бы их предложенный вариант налога перейти на более дружественные для окружающей среды автомобили и как новый налог скажется на ценах на подержанные авто.

В ходе исследования выяснилось, что респонденты не считают, что предложенный налог побудит жителей отказаться от загрязняющих окружающую среду автомобилей; так читают 65,2% участников опроса.

Еще 20,2% сказали, что скорее всего такой налог побудит приобретать менее загрязняющие окружающую среду автомобили, еще 3,3% считают, что литовцы пересядут на экологические автомобили. 11,3% не ответили на этот вопрос.

DELFI также интересовался, какой налог на автомобили был бы более приемлемым для жителей. Большая часть респондентов высказалась за налог, который был бы включен в стоимость горючего - 28%. Еще 26,5% сказали, что налог должен зависеть от мощности двигателя, другие сказали, что это мог бы быть фиксированный налог в размере 50 евро (21,4%) или 100 евро (5%). 19,1% не ответили на этот вопрос.

Представитель Spinter tyrimai Игнас Зокас сказал, что выбор людей показывает, что они не хотят видеть налог, по-своему его отвергают.

"Это значит, что налог будут платить пользователи всех автомобилей, заливаю горючее - плачу, но при этом сам налог не вижу, своеобразная психологическая защита. И сейчас в стоимость горючего включены акцизы, другие налоги", – сказал он.

Интересно, что за включение налога в стоимость горючего чаще всего высказываются мужчины от 36 лет и старше, люди с хорошим образованием, а за налог, зависящий от мощности двигателя, чаще высказываются женщины 18-45 лет, жители крупных городов, люди с большими доходами. За фиксированный налог в размере 50 евро в год чаще высказывались жители районных центров.

Жителей спрашивали, повлияет ли, по их мнению, налог на автомобили на цены на подержанные авто.

Большая часть считает, что сначала цены вырастут, а потом немного снизятся (40,8%). Еще 23% сказали, что цены снизятся. 22,4% считают, что цены не должны изменится, а 14% не ответили на вопрос.

Представитель Autoplius.lt Мантас Бузялис был удивлен позицией жителей.

"Если увеличится стоимость горючего, то жители приграничных районов будут ездить за более дешевым горючим в соседние страны.

Возможно, это приведет к росту "теневого" рынка – станут чаще продавать нелегальное горючее", – сказал Бузялис и заметил, что власти уже обсуждали такой вариант, но отказались от него именно из-за отрицательного экономического воздействия.

"Литовского водителя сложно вытащить из-за руля, поскольку стоимость эксплуатации автомобилей невысока, а общественный транспорт негибкий и медленный.

В регионах общественный транспорт развит еще хуже, поэтому наивно думать, что в небольших городах инфраструктура улучшится", – сказал Бузялис.

Министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка сказал DELFI, что вариант включения налога в стоимость горючего обсуждался, но был отклонен.

Кроме прочих минусов, он указал и социальный аспект.

"У людей, которые не могут оставаться без автомобиля, не было бы возможности выбора, по нашим предложениям, такие люди могут не платить налог, если приобретут менее мощный автомобиль.

А в случае, если налог будет включен в стоимость горючего, то у такого человека, который ездит на менее загрязняющем окружающую среду и менее мощном автомобиле, будет больше расходов", – сказал министр.

По данным Минфина, в Литве в стоимость горючего сейчас включен НДС и акцизы.