Какой должна быть зарплата для достойной жизни в Литве: у жителей разные ожидания

Компания Spinter tyrimai 19-29 ноября 2019 года по заказу портала Delfi провела опрос, в котором участвовали жители 18-75 лет.

У жителей спрашивали, сколько, по их мнению, надо получать "на руки", чтобы жить достойно. Ответы были разные, значит жители Литвы по-разному понимают, что такое достойная жизнь.

Опрос показал, что 1/4 респондентов считает, что достойно можно жить при зарплате 1201–1500 евро "на руки". 1/5 участников опроса (20%) указала 901-1000 евро. 19% считают, что для этого надо получать 1001–1200 евро в месяц.

Еще 16,8% считают, что это должно быть 1501–2000 евро, а 8,7% - больше 2000 евро.

Большие суммы – от 1000 и больше обычно указывали молодые респонденты (до 35 лет), мужчины, люди с хорошим образованием, жители крупных городов.

Суммы поменьше – 801–900 евро и 701–800 евро - соответственно назвали 5,3% и 1,5% жителей. 0,9% указали, что им хватило бы 700 евро.

На вопрос не смогли ответить 3% респондентов.



Компания Baltic Salary Survey, которая исследует зарплаты, в прошлом году провела исследование уровня жизни в столицах стран Балтии, и выяснила, сколько нужно зарабатывать, чтобы достойно жить в Вильнюсе. Согласно данным исследования, на одного человека нужно в среднем 790 евро. Это на 40 евро больше, чем было в 2018 г. Этих денег в среднем хватит на погашение всех базовых месячных расходов и на спорт, и на развлечения, и на общественный транспорт, и на другие нужды.

Если речь идет о семье из двух детей, то в общей сложности на достойную жизнь надо 2255 евро.

Представитель Baltic Salary Survey Повилас Блусюс сказал Delfi, что точную сумму, которая нужна на достойную жизнь, может сказать только конкретный человек, знающий свое положение и все обстоятельства, поскольку потребности у людей разные.

Он пояснил понятие "достойная жизнь" (life with dignity). "Само понятие - достаточно широкое, однако само понятие прожиточный минимум во всех странах считают похожим способом – оно охватывает базовые потребности, без которых жить невозможно, т.е. еда, жилье, гигиена, одежда и все остальное, например, транспорт, страхование жизни, досуг, спорт, посещение театра и ресторана. Последние потребности не являются жизненно необходимые, но они являются признаком достойной жизни, а не просто выживания", – заметил представитель Baltic Salary Survey.



По оценке Блусюса, большая часть жителей столицы Литвы зарабатывает на достойную жизнь.

"Если предположить, что у всех жителей Вильнюса нет серьезных проблем со здоровьем, они не курят, не пьют алкоголь и лекарства, т.е. у них нет дополнительных расходов, и если утверждать, что достойная жизнь возможна на 790 евро, то можно сказать, что большая часть жителей Вильнюса получает достаточно средств", – обобщил собеседник.

Департамент статистики Литвы в конце прошлого года объявил, что в Вильнюсе средняя зарплата составляет 915 евро "на руки".

По словам главы Института финансов банка Swedbank Юрате Цвиликене, нельзя оценивать такое понятие без учета реальных потребностей человека, например, без учета наличия и количества детей, личного или арендуемого жилья.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний класс - это жители, получающие доходы в размере 75-200% средних доходов. По данным Swedbank, в Литве это на данный момент жители, получающие 760-2028 евро "на бумаге" или 500-1200 евро "на руки".

Цвиликене заметила, что в эту группу входят только работающие жители, не учитывают детей и пенсионеров.



"Мы проводили исследование среднего класса, которое показало, что говоря о достойной жизни, жители Литвы имеют в виду такую жизнь, когда не надо думать об удовлетворении повседневных расходов, у человека есть сбережения, жилье (пусть и ипотечное), он может раз в год съездить в отпуск за границу, если надо - обратиться за помощью к частным врачам, а их дети могут учиться в частных школах", – сказала Цвиликене.

Средний класс- это люди, которые могут расслабиться и не думать о повседневных нуждах, они могут инвестировать в качество жизни семьи и свое будущее.

По подсчетам Swedbank, в среднем у семьи с двумя детьми, живущей в Вильнюсе в квартире старой постройки, обязательные расходы составляют 500 евро в месяц.

"Если считать, что средняя зарплата в Литве 800 евро (в Вильнюсе выше - 900), то после вычета обязательных расходов остается около 1000 евро на одежду, досуг и сбережения", – заметила Цвиликене. Если говорить об одиноком человеке, то все зависит от того, кто он - одинокий работающий человек, студент или пенсионер.

Цвиликене заметила, что все зависит от конкретной ситуации. От того, где живет человек, например, в Вильнюсе или Шяуляй, есть у него свое жилье или нет, есть дети или нет.

Цвиликене отметила, что жители Литвы однозначно стали жить лучше. Например, в прошлом году за границей отдыхали 36% жителей Литвы, а 10 лет назад - на 12% меньше.

Мало того, за 10 лет зарплаты в Литве увеличились на 77%, пенсии – на 60%, а инфляция составила 20%.