Гендиректор ESO Миндаугас Кейзерис сказал, что жителям, которые вовремя не выберут поставщика, обеспечат гарантированную поставку электричества.

"Может быть так, что жители по какой-то причине не смогут или не успеют выбрать поставщика. Гарантированная поставка обеспечит дальнейшее пользование электроэнергией. По закону, ее услугами можно пользоваться полгода", – сказал он.

"Гарантированная поставка будет обеспечена, если по какой-то причине выбранный поставщик прекратит свою деятельность или клиента не удовлетворят его услуги и клиент решит расторгнуть договор – тогда можно пользоваться гарантированными поставками до выбора нового поставщика", – продолжил он.

По словам главы ESO, жители, которые пока не должны спешить с выбором нового поставщика (например, те, кто входит в первый этап должны выбрать поставщика до 1 января 2021 г.), расторгнув договор с независимым поставщиков, вернуться к услугам ESO, а не гарантированных поставок.

"Например, если вы входите во второй этап (должны выбрать поставщика до конца 2021 г.), но заключили договор с независимым поставщиком уже сейчас, то в случае расторжения договора услуги вам будет предоставлять ESO. Однако если вы не выбрали поставщика в указанный срок или отказались от его услуг, когда прошел установленный срок, то гарантированный поставщик будет предоставлять вам услуги до подписания договора с новым поставщиком", – сказал Кейзерис.

По его словам, надо понять, что гарантированная поставка - не постоянная, поэтому цена на электричество будет выше, чем у независимого поставщика.

"Это гарантия, но одновременно и побуждение искать, анализировать рынок и выбирать наилучшее решение. Эстония применяла похожую услугу гарантированных поставок, и она оправдала себя, поскольку увеличился коэффициент выбора", – сказал собеседник.

По словам Кейзериса, услуги гарантированного поставщика будут облагаться 25% налогом - это значит, придется платить на четверть дороже, чем за электричество, приобретенное на бирже.

Кейзерис заметил, что такое решение было выбрано неслучайно.

"Мы анализировали и оценивали практику других стран, искали баланс между более высокой ценой и побуждением жителей. Мы хотели, чтобы потребители интересовались, анализировали рынок, искали независимых поставщиков, но в то же время, чтобы цена на гарантированные поставки не была непропорциональным бременем", – сказал он.

По словам гендиректора ESO, главная цель гарантированной поставки – обеспечение активного вовлечения жителей в либерализацию рынка электроэнергии.