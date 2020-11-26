В Вильнюсе за последние 10 лет количество загрязнителей выросло, поэтому по качеству воздуха мы отстаем от некоторых европейских столиц. Особенно высок уровень загрязнения в холодное время года, когда начинается отопительный сезон. Тенденции в этой сфере специалистов не радуют, поскольку качество воздух в столице Литвы не улучшается.
Правда, в этом году тенденции немного улучшились – стало меньше загрязнений, генерируемых транспортом. Это результат пандемии COVID-19 и замедления темпа жизни. Только в Лаздинай качество воздуха ухудшилось, там фиксировали больше твердых частиц в воздухе. По мнению экспертов, это результат интенсивного строительства в соседних районах.
В Вильнюсе качество воздуха измеряют в Старом городе, в Жирмунай, на проспекте Саванорю и в Лаздинай.
По словам заведующей отдела оценки качества воздуха Агентства окружающей среды Вильмы Бимбайте, больше всего воздух в столице загрязняет транспорт, теплохозяйство и строительный сектор. Правда, часть загрязнений ветер приносит в Литву из Польши, Украины и Беларуси.
Строительные и ремонтные работы в городе часто проводят люди, не соблюдающие требования охраны окружающей среды.
"В этом году влияние уровня загрязнения на качество воздуха в Вильнюсе и в других городах страны дало знать о себе особенно ярко. Некачественное проведение строительных и ремонтных работ повышает концентрацию твердых частиц в воздухе", – сказала Бимбайте. Иногда концентрация твердых частиц бывает очень высокой, но в этом случае источник загрязнения - сжигание твердого топлива.
Качество воздуха очень плохое особенно там, где наблюдается активное движение транспорта и где много индивидуальных домов, которые отапливают твердым топливом.
Бимбайте призвала жителей чаще выбирать экологические виды транспорта или ходить пешком, использовать чистое топливо для обогрева домов, заботиться о повышении термоизоляционного качества зданий.
Старший специалист отдела оценки качества воздуха Миндаугас Бернатонис предложил создать жесткий регламент на всех этапах строительства и реконструкции, который пресечет попадание были в окружающую среду. Обновить парк общественного транспорта, чаще собирать в городе песок и соль и придорожную пыль.
По словам специалистов агентства, надо ограничить время фейерверков и снижать масштабы продажи пиротехники. Расширять сеть велодорожек и пешеходных дорожек, ухаживать за зелеными зонами в городе.
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