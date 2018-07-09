Согласно действующему правительственному плану, Министерство охраны окружающей среды и Минфин до конца второго квартала этого года должны оценить влияние транспортных средств на окружающую среду и представить предложения по их снижению.

Начался третий квартал, поэтому DELFI интересовался, какую работу проделали министерства, и что ждет жителей.

Минфин не предоставил никаких комментариев по этому вопросу и предложил обратиться в Министерство охраны окружающей среды, но и там никакого комментария не последовало.

Пресс-служба правительства на вопрос, почему министерства не представили средства по снижению загрязнения окружающей среды и кто за это отвечает, указала:

"Министерство охраны окружающей среды провело оценку влияния автомобилей на окружающую среду и 19 марта 2018 г. на неформальном заседании правительства представило предложения в связи с введениям налогов на автомобили. Было решено дополнить предложения средствами поощрения для водителей, приобретающих более безопасные для окружающей среды автомобили.

С учетом высказанных предложений, готовится проект по налогообложению загрязняющих окружающую среду автомобилей. В августе-сентябре Министерство охраны окружающей среды намерено объявить публичные консультации с обществом по представленному проекту. После обсуждения усовершенствованный проект будут согласовывать с заинтересованными ведомствами".

Правительство на минувшей неделе указало, что, по сравнению с другими странами Европы, "в нашей стране заседания министров одни из самых открытых, а принятые решения – самые доступные".

Однако представители правительства не согласились рассказать, какие предложения были представлены на вышеупомянутом неформальном заседании, указав, что все обсуждения начнутся в конце лета.

Однако из надежных источников DELFI узнал, что налог на автомобиль публично не представляют, поскольку премьер-министра не убедили предложения Министерства охраны окружающей среды, кроме того, не предусмотрели никакой механизм поощрения покупки менее вредных для окружающей среды автомобилей.

Как бы там ни было, но связанный с этой ситуацией человек заверил, что намереваются ввести налог на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобили. Налог не будет распространятся на уже зарегистрированные в Литве автомобили.

Сейчас за регистрацию автомобиля в Литве платят 14,48 евро, еще 7,2 евро стоят номера.

По данным Regitrа, в первое полугодие зарегистрировали 96 100 подержанных и 31 300 новых автомобилей. Из них подержанных легковых зарегистрировали 82 900, а новых – 15 800.

Директор компании Varanas, которой принадлежит Каунасский авторынок, Валентинас Науянис отрицательно оценил планируемый налог. По его мнению, если речь идет о загрязнении, то на это налог устанавливают при назначении акциза на дизельное топливо и бензин. Чем больше ездишь, чем мощнее двигатель, тем больше топлива покупаешь и больше платишь налогов.

На вопрос, как подействует на рынок новый налог, он сказал:

"Как литовцы покупают автомобиль? Приходят, смотрят – красивый или нет и покупают. И не важно, что кроется за этой красотой, когда налогов нет, это их не волнует. Может, сделают так, что красивый будет дороже, тогда будут некрасивые брать.

На рынке произойдет коррекция по маркам, моделям, годам, по уровню загрязнения, если он будет дороже. А цены у торговцев не должны меняться, поскольку налог человек будет платить уже после покупки.

С другой стороны, автомобили, за регистрацию которых придется больше платить, могут и немного подешеветь, поскольку продать их может быть сложнее, они могут стать менее популярными. Конечно, все зависит от размера этого налога".

Науянис заметил, что введение этого налога вряд ли скажется на привычках иностранцев, покупающих авто в Литве на экспорт.

"Иностранцы будут ехать по-прежнему. Здесь много автомобилей регистрируют украинцы, вот они и заплатят этот налог, несмотря на то, что автомобиль будет загрязнять воздух в Украине, налог останется в Литве.

В этом смысле эффект положительный, но пока не изменилась ситуация. Конечно, сейчас украинцы работают как санитары, покупают все, что дешево. Старые авто, по тысяче евро и т.д. Только дай по тысяче", – сказал Науянис.

Министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас в середине июня неслучайно заговорил в парламенте Литвы о планах в связи с введением налога на загрязняющие окружающую среду автомобили. Если предложение министра будет одобрено, то налог будут платить владельцы около 90 000 автомобилей в Литве.

Министр Кястутис Навицкас заявил, что дискуссии о налоге на загрязняющие окружающую среду автомобили уже проходят. Он сказал, что проект такого налога будет представлен в этом году вместе с бюджетом.

"Что касается налога на автомобили, так мы его обсуждали в правительственном формате. Не надо забывать, что налог на все автомобили в первую очередь ударить по малоимущим и большим семьям.

Сейчас предложение уже отдано для консультаций. Мы надеемся предложить этот налог вместе с бюджетом. Речь идет о налоге на загрязняющие окружающую среду автомобили. О пороге еще не договорились, речь идет о 200–210 граммах на километр", – сказал министр, вероятно, имея в виду количество выбросов CO2.

Несмотря на то, что лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис приобрел Cadillac Escalade, количество выбросов СО2 которого составляет 300 г/км, "крестьяне" в программе декларировали поощрение использования электромобилей и экологических автомобилей в первую очередь в крупных городах - Вильнюсе и Каунасе.

Regitra информировала DELFI, что в Литве зарегистрировано около 1,3 млн. легковых автомобилей. Данные о выбросах в соответствии с директивой ЕС собирают с 2011 года. С того времени в Литве зарегистрировано больше 900 000 легковых автомобилей (класса M1). Есть данные о выбросах СО2 560 000 автомобилей.

Упомянутый министром порог выбросов СО2 200 г/кмCO2 превышают около 90 000 автомобилей. В основном это немецкие BMW, Audi и Volkswagen, соответственно 17 800, 13 600 и 9400. Средний возраст таких авто - 14 лет, 3/4 - дизельные.

Представитель Министерства охраны окружающей среды по связям с общественностью Марюс Гороховскис заверил, что закон, упомянутый министром, находится в стадии разработки. Никаких решений пока нет, за исключением главной идеи – снизить вредные выбросы СО2.

"Для этого целесообразно поощрять обновление автопарка, который один из самых старых в Европе. Большая часть стран ЕС (20) применяет налог на выбросы CO2 как основной параметр для установки размера налога на автомобили, кроме того, в ЕС дизельные автомобили облагаются более высоким тарифом, чтобы решать проблему глобального потепления и загрязнения воздуха.

В техпаспорте авто указано количество выбросов CO2 г/км, другие загрязнители не указываются. Правда, на данном этапе у нас нет не только утвержденной нормы облагаемых налогами выбросов, но и окончательного решения в связи с применением налога в зависимости от этого показателя. Поэтому мы не может пока сказать, ни скольких людей это коснется, ни каким будет размер налога", – сказано в комментарии.