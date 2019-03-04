Каким будет состав муниципалитетов: в некоторых фиксируется единовластие

Главизбирком пока не представил данные по Вильнюсу.
В Каунасе общественный комитет Висвалдаса Матийошайтиса получил 32 мандата, консерваторы - 8. В Каунасском горсовете будет трое Матийошайтисов - сам мэр и его сыновья Шарунас и Дайнюс. От консерваторов в горсовет попал бывший депутат Ритас Купчинскас и кандидат в мэры Юргита Шюгждинене.
В Шяуляй ситуация более пестрая. Там 15 мандатов получил избирательный комитет список Артураса Висоцкаса "Работаем для города". По 3 мандата у "крестьян", консерваторов и общественного комитета движение Валериюса Симуликаса "За Шяуляй". По два мандата у соцдемов и либералов.
В горсовете Акмянского муниципалитета будут доминировать социал-демократы во главе с мэром Виталиюсом Митрофановасом (12 мандатов). По 5 мандатов у либералов и "крестьян", два получили консерваторы.
Социал-демократы доминируют и в горсовете Бирштонаса - 8 мандатов, три мандата у социал-трудовиков, два – у общественного комитета "Единый Бирштонас", 1 у консерваторов.
Социал-демократы получили больше всего мандатов и в Йонавском районе (11). По три мандата у "крестьян" и общественного комитета "С Синкявичюсом и Онаускасом, по два у консерваторов, либералов и социал-трудовиков, 1 у Партии труда. Мэром стал молодой соцдем, бывший министр экономики Миндаугас Синкявичюс.
В горсовете Каунасского района соцдемы получили 15 мандатов, 7 мандатов у консерваторов, три у "крестьян", один у либералов.
В Неринге соцдемы получили 9 мандатов, либералы три, по 1 получили консерваторы и общественный комитет "Единая Неринга".
В Друскининкай 17 мандатов получил комитет Ричардаса Малинаускаса. 4 мандата получили консерваторы, два "крестьяне", 1 - соцдемы.
В Ширвинтай 14 мандатов у комитета Живиле Пинскувене, два у "крестьян", по одному у Литовского союза свободы (либералов), консерваторов и "трудовиков".
В Швенченском районе 15 мандатов у Литовского союза свободы (либералов), 4 – у Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, 3 – у "крестьян", два – у Партии труда.
В Паланге 14 мандатов у консерваторов, по два у соцдемов и социал-трудовиков, по одному у "крестьян" и общественного комитета "Палангцы".
В Пасвалисе большая часть мандатов - у консерваторов (10), 5 - у "крестьян", по два у "трудовиков" и общественного комитета "За свой край", у социал-трудовиков и соцдемов, 1 мандат у "Порядка и справедливости".
10 мандатов консерваторы получили в Шакяйском районе, соцдемы - 5, "крестьяне" – 4, общественный комитет "За единых занавикасов" – 3, общественный комитет "За будущее жителей Шакяйского района" – 2.
В Шальчининкском районе 19 мандатов у коалиции ИАПЛ и Русского альянса, 3 – у Партии труда, два – у соцдемов.
Эта же коалиция лидирует в вильнюсском районе - 18 мандатов. 6 мандатов у коалиции центра, 4 – у соцдемов и 2 – у Партии труда.
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