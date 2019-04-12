Раньше вырубать деревья и проводить их обрезку на частном участке можно было безо всяких разрешений, а сейчас эти разрешения стали обязательными.
Министерство охраны окружающей среды приняло новые правила, согласно которым даже на частной земле деревья диаметром ствола 30 см в сельской местности и 20 см - в городе находятся под охраной. Без разрешения с них даже нельзя спилить сук, а за нарушение грозит административный штраф до 300 евро.
Ужесточить регламент решили для защиты городских деревьев и зеленых насаждений.
По словам старосты Рокишкиса Арунаса Красаускаса, человек, который хочет на своем участке обрезать или срубить дерево, должен обратиться в староство. "Мы осматриваем деревья и решаем – охраняемое оно или нет, нужно разрешение или нет. Советую обращаться в староство, а не решать этот вопрос самостоятельно. Правил много, поэтому человек может в них запутаться и будет беда", – сказал он.
За дерево придется заплатить в зависимости от его стоимости, это зависит от вида дерева. "Разрешение может стоить и 6 евро за см объема и 9 евро. Вот, например, одна женщина захотела срубить дуб. Мы посчитали, что разрешение будет стоить 1500 евро", – сказал Красаускас.
Разрешения нужны не всегда
Разрешения не нужны, если речь идет об обрезке или вырубке инвазивных видов. Кроме того, безо всяких разрешений можно обрезать и вырубать деревья на крышах, фундаменте или на других частях конструкций, в защитной зоне инженерных зданий, энергетических объектов, вдоль мелиорационных каналов или у мелиорационного оборудования.
Есть и другие условия, поэтому, советует Красаускас, лучше всего за разрешением обращаться в староство.
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