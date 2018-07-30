"В первом полугодии этого года наиболее благоприятными были цены на фрукты и овощи. Хотя многое зависит от сезона и погодных условий, все же многолетнее тесное сотрудничество с поставщиками позволяет предложить некоторую продукцию по более благоприятным ценам. Покупатели отмечают эти изменения и реагируют на них частым посещением магазинов", - сказала коммерческий директор Maximа Вилма Друлене.

По ее словам, в группе овощей и фруктов цены снизились на 10-49%. Больше всего подешевел чеснок (на 49%), цуккини (на 41%), лук-порей (на 40%), мандарины (на 37%), небольшие красные грейпфруты (на 32%) и салат в горшке (на 32%).

В категории молочных товаров зафиксировано снижение цен на 10-27%. Больше всего подешевел сыр из коровьего молока (27%), ванильный творог (27%), полужирный творог (18%), сыр Brie (17%) и глазированные сырки (15%).

В категории бакалейных товаров отмечается снижение цен на 10-34%. Больше всего подешевела мука (34%), томатный сок (28%), сахар (25%), макароны (24%), майонез (22%), маргарин (21%), изюм (16%) и растительное масло (15%).