Приглашение президента Литвы Дали Грибаускайте принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 16 Февраля приняли президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Польши Анджей Дуда, Латвии Раймонд Вейонис, Эстонии Керсти Кальюлайд, Исландии Гвюдни Йоуханнессон, Украины Петр Порошенко, Грузии Георгий Маргвелашвили, а также председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
В праздничных мероприятиях также примут участие представители королевских семей Швеции и Дании.
В этом году в Литве также ожидают прибытия Папы Римского Франциска и других первых лиц государств мира: Короля Нидерландов Виллема-Александра, наследного принца Норвегии Хокона, Президента Франции Эммануэля Макрона, президентов Ирландии, Италии, Греции и Индонезии.
По инициативе Дали Грибаускайте, возглавляющей Совет женщин – мировых лидеров, в июне в Вильнюсе состоится международная конференция женщин – политических лидеров, в которой примут участие нынешние и бывшие главы государств и правительств, женщины-парламентарии со всего мира.
Сто лет назад Литва не только восстановила современное государство, но и одной из первых в Европе предоставила женщинам право голосовать на выборах.
В 2018 году президент Даля Грибаускайте посетит Польшу, Латвию, Эстонию и Грузию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия независимости этих государств. В этом году также запланированы другие зарубежные визиты Дали Грибаускайте, во время которых состоятся различные мероприятия, посвященные 100-летию восстановления литовского государства.
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