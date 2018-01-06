Приглашение президента Литвы Дали Грибаускайте принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 16 Февраля приняли президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Польши Анджей Дуда, Латвии Раймонд Вейонис, Эстонии Керсти Кальюлайд, Исландии Гвюдни Йоуханнессон, Украины Петр Порошенко, Грузии Георгий Маргвелашвили, а также председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

В праздничных мероприятиях также примут участие представители королевских семей Швеции и Дании.

В этом году в Литве также ожидают прибытия Папы Римского Франциска и других первых лиц государств мира: Короля Нидерландов Виллема-Александра, наследного принца Норвегии Хокона, Президента Франции Эммануэля Макрона, президентов Ирландии, Италии, Греции и Индонезии.

По инициативе Дали Грибаускайте, возглавляющей Совет женщин – мировых лидеров, в июне в Вильнюсе состоится международная конференция женщин – политических лидеров, в которой примут участие нынешние и бывшие главы государств и правительств, женщины-парламентарии со всего мира.

Сто лет назад Литва не только восстановила современное государство, но и одной из первых в Европе предоставила женщинам право голосовать на выборах.

В 2018 году президент Даля Грибаускайте посетит Польшу, Латвию, Эстонию и Грузию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия независимости этих государств. В этом году также запланированы другие зарубежные визиты Дали Грибаускайте, во время которых состоятся различные мероприятия, посвященные 100-летию восстановления литовского государства.