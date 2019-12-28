Январь
Годовые доходы, превышающие 84 средние зарплаты, со следующего года будут облагаться не 27%, а 32% подоходным налогом.
Необлагаемый налогами минимум (ННМ) в следующем году увеличится с 300 до 350 евро.
Также расширяется база налога на недвижимость. За недвижимость, которая стоит больше 150 000 евро со следующего года жители будут платить налог в 0,5%. Сейчас налогами облагается жилье дороже 220 000 евро.
Увеличивается тариф налога на прибыль банков с 15 до 20%.
С 1 января 2020 года увеличится акциз на горючее - на бензин на 7,3%, до 466 евро за 1000 л, в результате бензин подорожает на 4 евроцента.
Акциз на дизельное топливо для сельхозтехники увеличится с 56 до 60 евро за тонну.
Март
С марта увеличивается налог на нагревательный табак. Он увеличится с 78,5 до 113,2 евро за кг. 20 шт табачных изделий подорожают на 33 евроцента.
Увеличится и акциз на алкоголь с 1832 до 2025 евро. В результате 0,5 л крепких алкогольных напитков подорожают на 0,45 евро.
Июль
С июля вводится на лог на регистрацию автомобилей. С 1 июля его придется платить при каждой перерегистрации авто. Минимальный налог составит 13,5, а максимальный – 540 евро.
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