Министерство науки, образования и спорта 9 сентября сообщило, что в этом году у семиклассников появится дополнительный урок физкультуры, т.е. всего будет три урока физкультуры в неделю.

Кроме того, в этом году появятся 100 новых помощников учителей. Они будут работать с учениками, которым требуется индивидуальный подход.

Для школ, в которых учатся такие дети, купили 10 интерактивных ковриков и 385 коммуникаторов разного типа, которые помогают детям приобретать и развивать навыки общения.

Осенью планируют приобрести 400 планшетных компьютеров, 13 интерактивных мобильных столов и 40 комплектов мультисенсорного оборудования.

Для 100 школ, которые испытывают программу преподавания информатики в начальных классах, летом купили планшеты, 175 комплектов развивающих роботов, больше 200 других комплектов интерактивного обучения, 10 интерактивных мониторов на подставках.

По данным министерства, в конце августа и в начале учебного года учителям раздали 2800 переносных компьютеров.

Дополнительно приобрели еще 600 переносных компьютеров. Их получат те школы, в которые пришли новые учителя. В этом году в планах появился новый раздел - организация процесса удаленного обучения.

Школы могут проводить часть уроков удаленно: в 5–8 классах до 10% времени, а в 9–10, I–IV гимназических – до 30%.