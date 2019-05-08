В 2019 г. для компенсаций выделили 4 млн. евро – всего до 2022 г. выделят 14 млн. евро средств из европейских фондов.

"Жители, которые поменяют старые котлы на новые, смогут эффективнее производить теплоэнергию, будут меньше тратить на топливо, будут меньше загрязнять окружающую среду. Это одна из основных целей нашей энергетики", – сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Воспользоваться помощью могут все жители индивидуальных домов, коттеджей и дачных участков. Важное условие – дома должны быть сданы и зарегистрированы в Центре регистра за 5 лет и более лет до подачи заявки.

Помощь выделяется жителям, которые меняют старые котлы на более эффективные оборудования отопления, которые используют возобновляющие источники энергии – котлы для биотоплива 5 класса или теплонасосы.

Физическим лицам компенсируют около 50% суммы, которую подсчитывают путем умножения кВт приобретенного оборудования на фиксированную мощность 1 кВт (данные есть в документах). Например, если установить 20 кВт биотопливный котел для гранул 5 класса можно получить компенсацию в размере 1500 евро, а если мощность теплонасоса воздух-вода 10 кВт (без интегрированного бойлера) – около 2668 евро.

Желающие получить помощь должны с 10 мая по 10 июня заполнить простую регистрационную форму, которая появится на сайте Агентства управления проектов, связанных с окружающей средой (APVA), Министерства охраны окружающей среды и подать эту заявку APVA.

Katilų keitimas © Organizacijos nuotr.

Еще одно важное условие – помощь не будет выделяться на осуществленные проекты, это значит, оборудование надо устанавливать только после представления заявки в APVA.

Все заявки оценят по установленным отборочным критериям и время подачи заявки не будет влиять на ее оценку.

Это условие распространяется и на помощь, выделяемую на оборудование солнечных электростанций, на из оборудование заявки также можно подавать APVA с 10 мая по 10 июня.

Все заявки рассмотрят примерно в течение месяца, затем жителей информируют о том, получат ли они финансирование. Значит, жителей уведомят об этом до середины июля.

После получения решения жители до 10 марта 2020 г. должны поменять котел и представить APVA заявку на компенсацию расходов. Вместе надо предъявить документ, свидетельствующий о том, что старый котел был сдан на утилизацию. Компенсацию выплатят в течение 60 дней со дня подачи заявки на погашение расходов.