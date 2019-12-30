Какие изменения ждут водителей Литвы после Нового года: важно знать

"С 1 января в Литве не действует 76 пункт ПДД, который разрешал поворот направо при красном сигнале светофора, если была отдельная табличка с зеленой стрелкой. Поэтому если в каком-то из городов Литвы до 1 января эти таблички не успеют демонтировать, все равно руководствоваться ими будет нельзя", – предупредил представитель страховой компании BTA Андрюс Жюкялис.

Проведенный страховыми компаниями опрос показал, что водители противоречиво оценивают отказ от этих табличек – большинство считает, что это приведет к заторам и замедлит движение.

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, использование зеленых стрелок небезопасно и не подходит для использования вместе со светофорами нового образца – это одна из причин отказа от таких табличек.

"Когда говорят об упразднении этих табличек, часто отмечают, что это решение принято, чтобы обезопасить пешеходов и водителей. Однако пока мало говорят о реальном воздействии новшества на пропускную способность перекрестков – нет подсчетов и статистики с зарубежными примерами. Кроме того, системы светофоров обновляются не так быстро, как этого хотелось бы водителям. Поэтому неудивительно, что большинство водителей скептически относятся к такому решению", – сказал Жюкялис.

Проведенный в октябре по заказу BTA опрос, показал, что 57% водителей считают, что отказ от зеленых стрелок увеличит заторы, 53% – что это решение замедлит движение. Иного мнения придерживаются соответственно 7% и 2%участников опроса. Опрос провела компания Spinter tyrimаi.

Как это отразится на аварийности, водители единодушно оценить не смогли. 20% считали, что в результате увеличится число ДТП, а 19% – что их количество уменьшится.

Жюкялис считает, что тут не стоит спешить с выводами – только через несколько месяцев будет видно, стало ли на дорогах безопаснее и не замедлилось ли движение.

Он сказал, что водителей возмущает, что на некоторых перекрестках после снятия табличек с зелеными стрелками ничего не сделали для улучшения движения.

"Кое-где эти таблички успели заменить светофорами с дополнительной секцией, но в других местах решения пока нет. Меньше напряжения среди водителей было бы в том случае, если бы параллельно с отказом от табличек со стрелками были предприняты технологические решения для снижения заторов. Это еще одна причина, по которой водители скептически оценивают новшество", – сказал эксперт страховой компании.

В Литве с 1 ноября не устанавливают светофоры с дополнительной табличкой, разрешающей поворот направо, когда горит красный свет, а до 1 января 2020 года такие таблички должны быть сняты со всех светофоров без исключения.