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В понедельник вечером и ночью в Вильнюсе разразилась буря. По предварительным данным, количество осадков практически достигло критического уровня (больше 50 мм меньше чем за 12 ч.). Ливень смыл с полей скошенную траву и вместе с грунтом вынес ее на дороги, все это забило дождевую канализацию. По этой причине некоторые улицы были затоплены.
Какие дороги в Вильнюсе водителям надо объезжать во время ливня
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Временно будет осложнено движение на основных артериях города: на ул. Т.Нарбуто ливень подмыл склон – вместе с травой на дороге оказалось немало грунта; на перекрестке Карейвю-Жирмуну и Карейвю-Вяркю, где проводятся работы, дождь вымыл грунт, которым занесло нижнюю часть ул. Жирмуну; затоплена ул. Антакальнё, с нее вода текла на ул. П.Вилейшё, где подмыла берег реки.

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Городские службы дежурили на улицах города, устраняя последствия бури – убирали поваленные деревья, чистили решетки дождевой канализации. Работы проводились всю ночь напролет, уборка песка с дорог ведется и во вторник.

"Очевидно, что профилактика таких затоплений – весенняя чистка труб – значительно уменьшила последствия таких ливней, поэтому критический ущерб инфраструктуре не был нанесен", – сказал представитель ЗАО Grinda Кястутис Вайцекютис.

Он обратил внимание на то, что ливень еще раз показал проблемные места города: на ул. Т.Нарбуто, на Вяркю и Карейвю проводят реконструкцию дождевой канализации.

На Т.Нарбуто работы должны завершиться в августе.

Параллельно готовятся к реконструкции канализации в других "горячих" точках – ул. Саванорю-Гирайтес, Шешкинес, Гележинё Вилко.

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