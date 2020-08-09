Как жители Литвы украшают подъезды: от единорогов до романтичного уголка для двоих

Как бы вы реагировали, если бы вас на работу в подъезде провожала и с работы встречала улыбающаяся домработница в короткой юбке? Этой фотографией поделилась Ева из Каунаса (Дайнавский микрорайон). Фотография вызвала интерес у членов группы: одни просили указать адрес, другие спрашивали, не стоит ли аренда квартиры в таком доме в два раза больше, а третьи радовались созданному уюту.

Daugiabučių laiptinės © DELFI skaitytojai

В другом подъезде была создана картинка как из фильма "Аннабель". Этим снимком поделилась Угне из Вильнюса.

Daugiabučių laiptinės © DELFI skaitytojai

Романтичный уголок нашла Юстина. Интерьер этого места выполнен в розовых тонах, а столик для двоих напоминает место для свиданий. Члены группы не жалели комментариев: одним это место напоминало гадальный салон, другим Рождество о Пасху в одном, а третьи назвали это место подъездом единорога.

Daugiabučių laiptinės © DELFI skaitytojai

Немало эмоций вызвала фотография, выложенная девушкой по имени Аделе. На снимке видна шкура кабана под дверью. Аделе предлагает представить, что может находиться за дверью этой квартиры.

Daugiabučių laiptinės © DELFI skaitytojai

Девушка Артура представила снимок странной композиции под названием "В подъезде появляется все больше вещей".

Daugiabučių laiptinės © DELFI skaitytojai

Сигита разместила фотографию и написала: "Мне кажется, вход в эти подъезды часто перекрашивают, каждый раз, когда подметают".

Daugiabučių laiptinės © DELFI skaitytojai

Более печальную композицию сфотографировал Теодорас в одном из подъездов. Женщина, видимо, понадеялась на соседей напрасно, вот, что она нашла, когда вернулась.