Опрос был проведен компанией Vilmorus. По данным опроса, 38,5% респондентов одобрили позицию литовских властей.

25% участников опроса сказали, что реакция литовских властей в отношении Александра Лукашенко слишком жесткая, 5,8% считают, что реакция слишком мягкая. 30,7% не смогли ответить на этот вопрос.

По данным исследования, за жесткую позицию в отношении Лукашенко чаще выступали люди с большими доходами, хуже действия властей оценивали безработные и люди с небольшими доходами.

"Если обобщить, можно сказать, что те, кто меньше довольны властью здесь, в Литве, не одобряют ее позицию в отношении Лукашенко. Возможно, это даже не связано с объективной оценкой положения в Беларуси, скорее, это выражение позиции в отношении власти Литвы", – сказал политолог Лауринас Йонавичюс.

По его словам, Литва вместе с Польшей занимает одну из самых жестких позиций в отношении режима Лукашенко, и это не новая традиция.

"География, самосознание, ценностная позиция, понимание безопасности, исторический опыт - вот важнейшие факторы, обуславливающие позицию Литвы", – сказал Йонавичюс.

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Результаты исследования:

Вопрос: "Одобряете ли вы реакцию литовских властей на события в Беларуси?"

Ответы: одобряю 38,5%; позиция литовских властей в отношении Лукашенко слишком жесткая 25,0%; реакция литовских властей в отношении Лукашенко слишком мягкая 5,8%; нет мнения 30,7%.

4–12 сентября в опросе участвовали 1000 человек в возрасте 18 лет и старше. Опросили респондентов из 27 городов и 42 сел.