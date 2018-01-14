71-летний дворник Эдуардас недоволен тем, что алкоголь продают только с 10 ч. утра.
"Если в воскресенье мы с друзьями выпиваем, то в понедельник мне с 8 ч. надо в магазин. У меня такая работа, что никто не контролирует пьян я или нет", – сказал мужчина, заметив, что запреты его привычки не изменят.
"Я ездил с театром в Найсяй к Рамунасу Карбаускису. Он хвастал, что у него никто не пьет, а там - два магазина ломятся от алкоголя. Я напился, вернулся пьяный. Но сейчас придется остановиться – нога болит, когда пьешь, не заживает", – сказал Эдуардас.
Аника Кижайте, член Литовской сборной по футболу, которой в июле исполнилось 18 лет, могла покупать и пить алкоголь всего полгода, сейчас ей придется ждать 20 лет. Она сказала, что для нее и ее друзей это не будет иметь какого-то серьезного значения, а вот другие могут проявить больший интерес к "запретному плоду".
"Когда мне исполнилось 18 лет, я стала полноправной гражданкой Литвы, получила право не только на вступление в брак, голосование, вождение, службу в армии, но и на покупку алкоголя. Но это длилось недолго. Вступившие с января в силу запреты упраздняют права и обязанности молодых людей, но не имеют ничего общего с борьбой против алкоголя", – сказала спортсменка.
По ее мнению, формировать личность надо не запретами, а просвещением.
"Я еще не слышала, чтобы были 18-летние алкоголики. Возможно, не просто так в Библии сказано, что "запретный плод сладок", поэтому те, кто хочет, найдут способ купить алкоголь, а чиновники опять будут думать, какой бы тут запрет придумать", – сказала девушка.
44-летняя Йолита, у которой есть две дочери (им недавно исполнилось 18 лет), рада новым правилам.
"Я одобряю новый порядок, запреты. Мои дочери в таком возрасте, что совсем не переживают, что им еще год или два не будут продавать алкоголь. Мы не видим никакой проблемы, я думаю, в некоторых случаях ограничения могут быть еще более жесткими, сейчас они все равно довольно мягкие. Не вижу проблем: культурный человек может купить в любое время, не думаю, что ограничения направлены против него", – сказала Йолита.
Литовские депутаты взяли пример со Скандинавии, однако там молодежь с 18 лет может купить сидр или пиво, которые продают в обычных магазинах, правда, стоят они недешево. Алкоголь крепостью от 3,5% в Швеции, например, продают в специализированных магазинах. Кроме того, в барах Швеции с 18 лет молодежь может купить любой алкоголь. Чем крепче алкоголь, тем дороже он стоит. В Швеции алкоголь продают с 10 до 18 ч. в рабочие дни, с 10 до 13 ч. в субботу, а в воскресенье специализированные магазины не работают вообще.
Социолог Философского факультета Вильнюсского университета Аушра Ширвинскене сказала, что новые правила отвечают рекомендациям ученых и ВОЗ, однако не менее важно ограничить число магазинов, в которых продают алкоголь и просвещать людей.
"Одно какое-то средство не принесет пользу, нужен комплекс: если мы повысили возраст, но оставили в покое географию доступности, забыли о работе с обществом, семьей, то ничто не поможет, все вырвано из контекста. Если общество не станет активнее, этих результатов также не добьемся – могут начать продавать алкоголь нелегально", – сказала она.
По словам Ширвинскене, действеннее были бы не штрафы за нарушение порядка продажи и употребления алкоголя, а, например, возможность остановить действие водительских прав, если они есть у человека.
"Криминологи должны предложить другие способы воздействия", – сказала она.
Ширвинскене заметила, что надо снижать число мест, в которых продают алкоголь, например, в Норвегии всего около 300 таких мест.
"В Вильнюсе мы, наверное, в каждом микрорайоне столько найдем. Я бы предложили снижать число мест продажи, поскольку сейчас алкоголь на каждом углу доступен. Следующий шаг – больше превентивных программ как в школах, также с семьями в обществе", – сказала она.
В Литве изменилось время работы сельмагов
Часть представителей малого бизнеса стала сокращать время работы магазинов, но это не стало массовым явлением.
Некоторые магазины стали закрываться не в 21, а в 20 ч., чтобы не было конфликтов с теми покупателями, которые приходят за алкоголем после 20 ч.
Гендиректор Литовского союза кооперативов, объединяющего более 300 магазинов, Раймондас Корейва сказал, что со временем раньше начнет закрываться большая часть магазинов.
"Сейчас, в январе, это сделать непросто, пока нет ясной картины: прошли праздники, деньги истрачены, покупательная способность у людей уменьшилась, люди меньше перемещаются", – сказал он.
По словам предпринимателя, зимой сельские магазины закрываются раньше, чем летом. Летом их руководители будут решать, вернуться ли к прежнему графику работы.
Один из владельцев компании Budruva, которой в Вильнюсе принадлежат 9 магазинов, в которых работают 27 человек, Наглис Жукаускас видит ситуацию в мрачных тонах – по его словам, из-за новшеств на первой неделе этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого, оборот уменьшился на 25–30%, уволили 1/4 работников.
Продавец магазина компании Budruvа в Вильнюсе сообщила, что время работы магазинов сокращено на два часа, а в воскресенье еще больше, так как магазин открывается не с 8, а с 9 ч. и работает до 19, а не до 22 ч.
"У нас после лекций студенты пиво брали, закуски, поскольку напротив общежитие. Сейчас они пойдут в Lidl, находящийся рядом", – сказала продавец.
По ее словам, многие люди о новом порядке еще не знают, до 10 ч. несут к кассам алкоголь.
Между тем продавцы одного из магазинов Вепряй (Укмергский район) сказали, что менять время работы не намерены.
"Раньше в 8 ч. народу было много, сейчас все пьяницы приходят к 10 ч. Привыкли. Еще появляются до 20 ч. Все зависит от того, сколько денег иу них есть", – рассказала женщина.
Сокращать время работы пока не планирует ни один из крупных торговых центров.
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