DELFI посетил ИАЭС и посмотрел, как сегодня выглядят реакторы, которые раньше освещали Литву, что делают работающие там специалисты.

В отчете гендиректора ИАЭС Дарюса Янулявичюса сказано, что весь проект планируют завершить в 2038 году.

"Примерно обойдется в 2,6 млрд. евро (без риска, без учета инфляции), 3,2 млрд. евро – с учетом 2% инфляции и риска", – сказано в документе.

Большую часть средств на проект выделил ЕС. Однако деньги выделяют и из Эксплуатационного фонда, который принадлежит Энергетическому агентству, госбюджета.

По планам, топливо из реакторов извлекут в 2019, а из бассейнов – в 2022 г. Демонтаж реакторов планируют завершить к 2034 г.

"По нынешнему плану, в 2038 г. должна остаться так называемая коричневая поляна. В принципе здесь ничего не увидишь, кроме временных хранилищ и мест могильников", – сказал Янулявичюс.

Он заметил, что сейчас ведутся переговоры о финансировании работ после 2020 года.

Если денег не хватит, то, по словам гендиректора, может сдвинуться план осуществления проекта. Т.е. дата его завершения сместится, вырастут расходы на контроль, содержание работников, появится риск, что не будет работников, поскольку сейчас их средний возраст - 51 год.

По словам Янулявичюса, сейчас вопрос отсрочки работ даже не рассматривается.

"Однако появится значительный риск. Например, из-за персонала, который может обеспечить разгрузку, демонтаж реакторов. Если отложить демонтаж, они просто вымрут", – сказал собеседник.

По его словам, основной вопрос, который поднимает ЕС - это задержка с осуществлением некоторых работ.

"Вторая причина – финансируют словаков и болгар. У них более простые АЭС, работы идут быстрее. Поэтому европарламентарии думаю, что и в Литве все должны делать быстрее.

Мы предоставляем информацию, объясняем, что это совсем другой проект, у которого нет аналогов в мире", – сказал глава ИАЭС.

Госконтроль Литвы, который недавно представил отчет по ИАЭС, указал, что для завершения работ не хватает 1,66 млрд. евро.

В отчете сказано, что это очень большое финансовое бремя для Литвы, если учесть размеры и экономические мощности страны.

"Поэтому правительство должно искать дополнительные источники финансирования, в противном случае будет нарушен план осуществления проекта, а финансовое бремя ляжет на плечи жителей Литвы", – предупредил Госконтроль.

Минэнерго информировало, что Литва планирует получить финансовую помощь ЕС.

Закрытие ИАЭС было одним из условий вступления Литвы в Евросоюз.