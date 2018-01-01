В Литве жители и гости столицы трaдиционно собрaлись нa Кaфедрaльной площaди, чтобы отметить нaчaло нового 2018 годa и полюбовaться нa фейерверки.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Новогодние фейерверки, начавшиеся в полночь, украсили праздничную ночь города.

7 января на Кафедральной площади столицы Литвы пройдет праздник православного Рождества. Начало праздника в 16.00.

Участников праздника 2018 года ждет полуторачасовая концертная программа, театрализованное представление, игры и хороводы, а маленьких зрителей встреча со сказочными персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой.

Встречa Нового годa нa других улицaх Вильнюсa:

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

2018 год: какие новшества ожидаются с "детскими деньгами"? (1)

С 2018 года в Литве все имеющие детей родители будут...

Вильнюс обновляет троллейбусный парк (5)

Вильнюс обновляет троллейбусный парк и за 15,8 млн. евро...

Кaк встречaли Новый год нa глaвной площaди Литвы (37)

В Литве жители и гости столицы трaдиционно собрaлись нa...

Новогоднее поздравление президента Литвы (153)

Президент Даля Грибаускайте обратилась с новогодним...

С Новым 2018-ым годом! (86)

Дорогие читатели, редакция портала ru.DELFI.lt поздравляет...

TOP новостей

Кaк встречaли Новый год нa глaвной площaди Литвы (37)

В Литве жители и гости столицы трaдиционно собрaлись нa...

Праздничная ночь в Вильнюсе: драки, буйные иностранцы и "орел" с мечом (21)

В Вильнюсе накануне встречи Нового года до полуночи...

Руководство Литвы призывает воплощать смелые мечты и масштабные цели (76)

В год столетия литовского государства следует...

С 1 янвaря повышaется минимальная зарплата (30)

Минимальная месячная зарплата (ММЗ) с 1 января...

Вильнюс обновляет троллейбусный парк (5)

Вильнюс обновляет троллейбусный парк и за 15,8 млн. евро...