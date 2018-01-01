Новогодние фейерверки, начавшиеся в полночь, украсили праздничную ночь города.

7 января на Кафедральной площади столицы Литвы пройдет праздник православного Рождества. Начало праздника в 16.00.

Участников праздника 2018 года ждет полуторачасовая концертная программа, театрализованное представление, игры и хороводы, а маленьких зрителей встреча со сказочными персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой.

Встречa Нового годa нa других улицaх Вильнюсa: