Всех участников мероприятий просят приезжать на места встреч заранее, планировать поездки с запасом времени.

Жителей, которые приедут в Вильнюс из других городов на собственных автомобилях, просят оставлять их подальше от центра. 22 сентября стоянки "Паркуйся и езжай" будут бесплатными. Они есть на Жверинасе, около арены Siemens и на ул. Укмергес у ТЦ Senukai.

Важная информация для жителей Старого города – 17-23 сентября выданные на парковку в Старом городе разрешения ПМ Susisiekimo paslaugos будут действовать и в других зонах.

17-22 d. в связи с подготовительными к визиту работами на территории Старого города и рядом с ним запрещено оставлять автомобили.

21 сентября с 22 ч. до 22 ч. 22 сентября будет запрещено движение транспорта в Старом городе и рядом с ним.

23 сентября будет запрещено движение транспорта на участке проспекта Гедиминаса от ул. Васарё 16-осёс до ул. Ю.Тумо-Вайжганто, рядом с этим участком нельзя также оставлять автомобили.

22 сентября стоянки у выставочного центра Litexpo, ТЦ Ikea, Vilniaus pramogų arenos и на ул. Оланду будут забронированы для автобусов со специальными разрешениями.

Eismo ribojimai Vilniuje popiežiaus vizito metu © Savivaldybės archyvas

21–23 сентября в столице изменится и порядок движения общественного транспорта.

С 21 сентября изменится расписание 89 автобуса. В ночь с 21 на 22 сентября изменится трасса автобусов 101N, 102N, 103N и 104N маршрутов.

22 сентября с 5.30 до 22 ч. изменятся трассы автобусов 1G, 10, 11, 13, 31, 33, 34, 53, 74, 88 и 89 и троллейбусов 2, 3, 4, 6, 12, 14 и 20 маршрутов. Для удобства пассажиров с 9 до 21 ч. автобусы 1G, 4G, 6G, 10, 22, 29, 31, 43 и 53 и троллейбусы 2, 4, 17 и 20 маршрутов будут ходить чаще. В ночь с 22 на 23 сентября ночные автобусы будут курсировать чаще, их прибытие на вокзал будет согласовано с поездами, следующими в Каунас.

23 сентября с 16 до 19 ч. изменятся трассы 1G, 6G, 10, 11, 21, 33, 53, 88 и 89 автобусов и 2, 3, 4, 6, 7, 12, 17 и 20 троллейбусов. С 16 до 19 ч. троллейбусы 1 и 14 маршрутов не будут курсировать вообще.

23 сентября с 16 до 19 ч. у Жирмунайского моста, ближе к круговому перекрестку на ул. Оланду, установят временные остановки маршрутного транспорта. На них будут останавливаться автобусы 1G, 6G, 10, 11, 33, 53 и 89 маршрутов и 2 и 4 троллейбусы.