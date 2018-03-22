Проживающие в Литве с 2014 года россияне столкнулись с произволом в системе образования: директор начальной школы, которую посещают их дети, ссылаясь на звонок из мэрии, посоветовала им "придержать детей дома". В мэрии утверждают, что директор превысила свои полномочия.

Бывшая участница общественного оппозиционного движения в России Ю. вместе с семьей приняла решение покинуть родину и обосноваться в Литве в 2014 году, когда в Украине начались военные действия и был оккупирован Крым.

Здесь семья организовала свой бизнес, а около 1,5 года назад трое их детей стали посещать вильнюсскую начальную школу-детский сад.

Однако в начале марта в учетной записи в социальной сети фейстбук родителей стали появляться эмоциональные записи, в которых сообщалось, что директор школы посоветовала ей "придержать детей дома".

Мы не понимали, что происходит

В интервью DELFI женщина рассказала, что была шокирована подобной ситуацией.

"1 марта нам сказали: придержите детей дома, пока не решится вопрос. Директор мотивировала это тем, что ей якобы позвонили из муниципалитета из отдела просвещения и просили проверить наше основание на проживание. Сказали, что, возможно, у нас дети без документов. Директор нас вызвала к себе 1 марта. Мы принесли документы, она сняла копии с паспортов и со штампов миграции о том, что мы взяли документы на продление визы. В это время секретарь говорила: "Вы не имеете права учиться, у вас нет вида на жительство, мы не сможем ваших детей обучать". Она как будто чувствовала личную ответственность за то, что допустила этот промах. Мы не понимали, что происходит, показывали все документы и пытались объяснить, что мы работаем и можем учить своих детей", - рассказала в интервью DELFI Ю.

По ее словам, семья проживает в данный момент по национальной визе, которая дает возможность жить и учить своих детей в Литве. По словам Ю., директор общалась с ними мягко и говорила, что она на их стороне, но у неё якобы есть "распоряжение". Она собиралась отправить запрос в Департамент миграции и всё выяснить.

"Вечером 1 марта нам позвонили из школы и сказали - пока придержите детей, пока не будет ответа из Департамента миграции. Тут мы поняли, что ответ можно ждать долго и запаниковали, наутро решили, что если детей не пустили в школу, то значит есть какой-то приказ директора или распоряжение кого-то из муниципалитета и попросили копию этого документа. Оказалось, что никакого документа не существует. Мы удивились: неужели по звонку вы выгнали детей? Директор напряглась и сказала, что распорядились из муниципалитета", - рассказывает мама троих детей.

По ее словам, она пыталась выяснить, кто звонил директору из муниципалитета, однако директор хранила молчание.

"Мы настаивали, чтобы нам дали бумагу, по какой причине наши дети не пошли в школу. Она лишь только передала нам запросы, которые она сделала в Департамент миграции и отдел по защите прав ребенка муниципалитета", - рассказала Ю.

Позже с семьей связалась руководитель департамента спорта, просвещения и культуры муниципалитета Алина Ковалевская, которая пообещала, что во всем разберётся.

"Потом она попросила меня прислать копию нашей визы, на что я сказала, что наши документы есть в Департаменте иммиграции и в школе. Потом Алина снова перезвонила и сказала, что всё решилось - дети могут идти в школу. Директор тоже нам позвонила и сказала, что она стала крайней, что она приносит свои официальные извинения и ждёт детей в понедельник в школу. Директор еще раз подтвердила, что распоряжение исходило из Департамента просвещения муниципалитета. А в муниципалитете нам еще раз сказали, что инициатива исходила от директора, и что никто ей не звонил. Мы так и не поняли, что произошло и хотим в этом разобраться. Мы сейчас написали обращение контролеру по защите прав ребенка и хотим попросить чтобы он расследовал этот случай", - рассказала Ю.

DELFI в письменном виде обратился к директору начальной школы, которую посещают дети проживающих в Литве россиян, с просьбой прокомментировать ситуацию, однако в течение недели ответа не последовало.

Мэрия: дети не должны пострадать

Руководитель департамента просвещения, культуры и спорта мэрии Алина Ковалевская в интервью DELFI сказала, что дети в данном случае были отстранены от обучения незаконно, а директору никто не звонил.

"Департамент просвещения культуры и спорта не интересуется документами детей. Дети записываются через специальную систему регистрации и далее это компетенция школы потребовать от родителей предоставить необходимые документы — паспорт, визу, справку о здоровье и т.д. Департамент просвещения не проверяет документы детей. Я лично об этой ситуации узнала из социальных сетей и позвонила маме и спросила, что случилось. Она мне объяснила. И я конечно сразу отреагировала, потому что в данном случае самое главное - дети и их право на обучение. А если какие-то органы чего-то не сделали, то это не должно отражаться на детях", - сказала Ковалевская.

По ее словам, не в юрисдикции школы решать вопрос о легальности местонахождения семьи в Литве, такие вопросы решаются Департаментом миграции.

"Когда я узнала об этой ситуации, я обратилась к директору школы и сразу объяснила, что это не компетенция школы, и поэтому мама была сразу информирована, что все хорошо, и дети могут вернуться в школу. Директор не вычеркнула их из списка, только информировала маму, и мама на это эмоционально отреагировала. В любом случае, дети должны учиться. А если есть какие-то вопросы, то директор должна была обратиться в наш департамент", - сказала Ковалевская.

На вопрос о том, могут ли в принципе дети нелегально находящихся в Литве родителей посещать школу, она ответила, что при регистрации в школу родители должны предоставить свои действующие документы. "У нас таких нелегальных случаев пока не было, поэтому мне сложно что-то сказать. Но в любом случае, дети не должны пострадать", - сказала Ковалевская.

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте в интервью передаче ЛРТ "Русская улица" назвала это решение школьной администрации недоразумением, пояснив, что у семьи есть право находиться Литве.

Живут по национальной визе

16 марта Ю. получила национальную визу сроком на один месяц.

Как сообщается на сайте Департамента миграции, иностранец, который имеет национальную визу (D), может въехать в Литовскую Республику и находиться тут в течении времени, указанного в визе, максимальный срок - 12 месяцев. Национальная виза может быть разовой и многократной.

Разовая виза выдается иностранцу, которому было предоставлено временное или постоянное место жительства в Литовской Республике. Многократная виза может выдаваться в разных случаях, в том числе в том случае, если иностранец ожидает решения вопроса о предоставлении ему временного или постоянного вида на жительство.

"Мы живем по национальной визе, которая дает возможность жить, учиться, работать и платить налоги, кроме медицинских услуг. Медицинская страховка нами оплачивается отдельно. До ноября у нас был вид на жительство, но поскольку Департамент миграции не успел продлить его вовремя, они сами же решили выдать нам визы, чтобы мы могли дождаться решения", - рассказывает Ю.

Приехав в Литву, семья в Вильнюсе открыла свой детский сад. Чуть позже семья занялась организацией курсов литовского языка. Однако данные виды бизнес-деятельности, которые и были основанием для получения вида на жительства, не были успешными.

"Сейчас мы занимаемся как ПР-агентство - пишем и редактируем тексты, делаем фото, видео и у нас есть и юридическое и бухгалтерское сопровождение, выполнены все законодательные требования. У нас также есть сотрудники, которые получают среднюю зарплату, как этого требует закон. Так что у нас пока ещё не было возможности предоставить новые документы, но они есть", - сказала Ю.

Несмотря на перипетии с чиновниками и проблемы в школе, семья не собирается переезжать в другую страну.

"Когда у нас началось недопонимание с чиновниками, мы почувствовали себя здесь очень ненужными. Я как бы пыталась сама себе доказать, достойна я или не достойна здесь жить. Но когда нас начали поддерживать люди - знакомые и незнакомые, иностранцы и местные, то меня отпустило, потому что есть люди которые считают, что мы могли бы здесь остаться", - заключает Ю.