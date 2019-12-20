Это заметили и эксперты, акцентирующие, что иногда к ситуации надо подходить с точки зрения другой перспективы: если движение интенсивное, условия на дорогах не радуют, формируются заторы из-за ошибок, допущенных водителями.

Условия во время заторов для многих являются вызовом, как движение, так и маневры осложняются старой некачественной резиной.

Из-за плохой резины удлиняется и тормозной путь, а в критической ситуации остановить автомобиль практически бывает невозможно. Специалисты предупреждают, что водители не должны ждать, когда резина износится до минимальных указанных в ПДД 3 мм. Менять резину надо при глубине протектора в 4 мм.

Еще одна проблема, которую вызывают сами водители – "фантомные" заторы. Такое явление возникает из-за избыточного маневрирования. Часто можно наблюдать как в заторах водители постоянно перестраиваются, чтобы ехать в той полосе, где движение быстрее.

Специалисты акцентируют, что поток во всех полосах обычно движется с одной скоростью, однако из-за таких постоянно перестраивающихся водителей создается оптический обман, кажется, что в той или иной полосе движение быстрее. Ведь после того как автомобиль перестроился, машины проезжают вперед. Другая ситуация в полосе, куда въехал автомобиль, ведь он занимает свободное место, поэтому стоящие за ним не могут ехать вперед.

Эксперты подчеркивают, что для того, чтобы ехать в заторе быстрее, надо занять свою полосу и не метаться, перестраиваться только тогда, когда в этом действительно есть необходимость.

Проблему заторов увеличивают и ДТП. По данным специалистов, часто это технические ДТП – во время таких ДТП повреждают только автомобили. Несмотря на это, участники ДТП перекрывают путь другим.

Чтобы избежать ДТП, водители должны соблюдать безопасное расстояние. Больше расстояние надо оставлять и если автомобили остановились. Надо, чтобы расстояние оставалось такое, для преодоления которого нужны 2-3 секунды, благодаря этому у водителей будет больше времени и пространства для резкого торможения. Небольшое расстояние не только не позволит вовремя остановиться, но и означает возможное столкновение и повреждение других близкостоящих транспортных средств.

Если произошло ДТП, нет разногласий по вопрос, кто виноват, то надо сфотографировать место ДТП, переместить автомобили и только тогда заполнять документы. Так будет открыт путь для других участников движения.

По при резком маневрировании может произойти ДТП, поэтому водители должны быть предельно осторожными, особенно при смене полосы, маневрировать можно, если это безопасно, другие водители вас видят и пропускают. Кроме того, резкие маневры могут вызвать скольжение автомобиля, а оно может привести к ДТП.

Эксперты советуют водителям не превышать скорость - не только допустимую, но и безопасную, отказаться от ненужных маневров, Соблюдать безопасное расстояние и тормозить равномерно. Самое главное, подчеркивают эксперты, все участники движения должны понимать, что в это время года нужно проявлять больше терпения, уважения и толерантности к другим. Только так, допустив ошибку, можно избежать ДТП.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта.