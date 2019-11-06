Как вернуться в детство: простые игрушки для взрослых, сделать которые совсем непросто

Наша героиня из Вильнюса, Виктория, технику "путешествия во времени" освоила самостоятельно и охотно делится ее секретами с окружающими. А началось все с традиционного "родительского задания" для детского сада, которые "приходят" домой с детьми под Новый год — сделать и принести игрушку на елку. Так старинная техника ватной игрушки нашла своего мастера в Вильнюсе, а мастер - свою аудиторию в Русском культурном центре, где проводит мастер-классы.

"Ребенку в детский сад нужны были игрушки на новогоднюю елку. Вот я и попробовала сделать Снегурочку и Деда Мороза. Все восхитились, а это были мои первые ватные игрушки. И спустя какое-то время я уже начала заниматься ими более серьезно, очень увлеклась процессом", - рассказывает Виктория.

История ватной игрушки берет свое начало в Германии. В то время появилась мода украшать елку игрушками, а не конфетами, пряниками и фруктами, как было принято ранее. Игрушки делали из того, что можно было найти дома, а вата была достаточно доступным материалом.

Но не спешите обольщаться этой "доступностью", для создания игрушки нужно запастись терпением и разными материалами.

"Вата — очень интересный материал. Кажется, что с ним просто работать, но это не так. Есть множество разных техник, и можно многое испробовать. При окрашивании используются и акриловые краски, и акварель, и пастель, можно посыпать, создавать разные формы. Больше всего нравится традиционная игрушка. Личико лепится из полимерной глины. Раньше их делали из мастики, воска, папье-маше", - объясняет Виктория.

Путь к созданию кукол

В детстве Виктории, как и у любого ребенка, самое важное - творческий процесс. Только у одних по мере взросления, эта тяга к прекрасному притупляется, а у других наоборот - выходит на первый план, становится важной частью жизни и работой.

"Когда-то в детстве у нас была игра: куклы из цветов, - делится воспоминаниями Виктория. - Поджигали кончик спички, нанизывали на него цветок, переворачивали, чтобы верх был, туловище, а третий цветок — шапочка-голова. Играли с этими игрушками день-два, пока цветы не завянут, а потом начинали заново. Даже домики им делали: брали у дедушки доски, листьями обклеивали, обои делали, в общем, очень творческий процесс и очень увлекательный. Можно сказать, что куклы, которые я делаю сейчас, начались именно с этого этапа".

В школе проходили различные рождественские ярмарки, на которые наша собеседница шила кукол из разных лоскутов, и куклы были весьма необычные: толстые гномы, длинные зайки, человечки. Эти куклы можно было наряжать. Помогали дополнительные уроки рисования, 4 урока в неделю. А после школы выбор пал на педагогический университет.

"Педагогический... туда было легче поступить, чем в академию. У меня была практика после университета, я работала в школе полтора месяца рядом с учителем рисования. Мне понравилось, очень, но в 2002 году учителей было много, и для того, чтобы пойти преподавателем, нужно было ехать куда-то в район, потому что здесь работу найти было весьма проблематично", - говорит Виктория. Но Вильнюс покидать не хотелось, поэтому она решила попробовать себя в роли флориста.

"Работая флористом, я однажды на картинке увидела балерину, сделанную из салфетки. Мне так хотелось попробовать, что я не уснула, пока не сделала. Принесла в магазин, показала своему директору, и он сказал "вау, как классно, давай продавать". И дело пошло. Они стали очень популярны. Я решила: продаются из салфеток — значит, можно попробовать и из ткани. Как раз приближался день учителя. Я сделала несколько чопорных учительниц, - они все ушли. Дело на этом не остановилось, дальше пошли уже и шкатулки", - о неожиданном развитии хобби вспоминает Виктория.

А затем последовал переход к другому материалу, она начала вязать маленькие уютные мягкие игрушки.

"И, когда я сидела с детками дома, поняла, что нужно попробовать что-то новое. К вате я давно присматривалась, наблюдала, что популярно, какие техники используются. Но я хотела попробовать что-то свое, - рассказывает мастер. - Ребенку в детский сад нужны были игрушки на новогоднюю елку. Вот я и попробовала сделать Снегурочку и Деда Мороза. Все восхитились, а это были мои первые ватные игрушки. И спустя какое-то время я уже начала заниматься ими более серьезно, очень увлеклась процессом".

Куклы из ваты на глаза Виктории попались совершенно случайно. Она удивилась тому, что они до сих пор существуют, да еще и пользуются популярностью.

"Куклы имеют абсолютно разные формы: Винни-Пух, Волк и Заяц из "Ну, погоди!", Алиса в стране чудес и так далее. Я просто увидела и решила попробовать. Мне интересен был сам процесс, - рассказывает она, - а результат — вторичное. Как вата складывается, что из нее можно сделать, как клейстер используется, лак, - как это все соединяется в фигуру. Я смотрела только видео, которые есть в свободном доступе. Все осваивала сама".

Игрушками из ваты Виктория занимается два года и теперь может сравнивать, в чем разница в создании тех или иных игрушек из разных материалов.

"В сравнении с игрушками из ткани — дело в технике: вату можно сделать твердой, мягкой, плоской — тут есть разнообразие возможностей. И если ткань ограничена, скажем, в плане экспериментов (можно сшить мишку, сшить для него одежду — все). А здесь — ты все делаешь из ваты, а в конце просто раскрашиваешь ее", - заключает она.

Вдохновение и полет фантазии

Для создания игрушек из ваты требуется нескончаемый запас фантазии и вдохновения, да и выдержка, чтобы не бросить все на полпути. Виктория рассказывает, что раньше ей очень нравились старинные открытки, образы на которых она находила интересными: "Я увлекалась старинными открытками: мне очень нравились эти мальчики в кепках, девочки в пышных платьях. Это стало началом всего. А после — образы стали приходить из головы. Коллекция мышек, например, это полет моей фантазии".

Виктория не останавливается на создании определенных образов и фигур, ведь гораздо интереснее пробовать что-то новое. Неоспоримым плюсом в работе над такими игрушками является стопроцентная оригинальность - результат повторить не получится даже у автора.

"Одну игрушку невозможно сделать еще раз. Каждая из них индивидуальна. Если мы продаем какую-то игрушку, а люди просят сделать такую же — мы сразу говорим о том, что повтор невозможен. Просто даже технически. Где-то вата легла нет так — и игрушка уже имеет совершенно другой образ", - отмечает мастер.

Сложности работы с ватой

Как и в работе с любым материалом, создание ватной игрушки также подразумевает знакомство с разными техниками, о которых Виктория рассказывает на мастер-классах своим ученикам в Русском культурном центре.

"Сложность в работе с ватой состоит в том, что люди думают, что все просто, а когда нужно сделать какие-то сапожки или кофточку — оказывается, все сложнее, и возникает вопрос: а как это все сделано? Даже в одной и той же игрушке используются совершенно разные приемы и техники", - объясняет она. Но желание принести домой кусочек детства в виде созданной своими руками куклы или игрушки помогает справиться со всеми сложностями работы с таким казалось бы простым материалом как вата.

"На мастер-классы в основном приходят те, кто помнит свои ватные игрушки на елках у бабушки, мамы. Имеют игрушки, которые сохранились до сих пор. Это что-то, вроде возвращения в детство, очень теплое, уютное и приятное. Вот они и приходят, чтобы узнать, как это делается", - говорит Виктория.

Секрет этого превращения еще и в том, что волшебная сила созданных руками взрослых игрушек распространяется на своих создателей. Детям они тоже, конечно, понравятся, но им пока возвращаться в прошлое рано.

"Эти игрушки для взрослых. Они достаточно хрупкие. Она не разобьется, но ее легко помять, испортить форму. В руки ребеночку подержать можно дать, но играть — нет", - советует Виктория.

Свое занятие Виктория пока воспринимает как хобби, которое приносит массу удовольствия ей и желающим научиться старинным техникам, но не исключает, что впоследствии хобби может стать основной сферой деятельности.

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Статья была опубликована при финансовой поддержке Департамента национальных меньшинств Литвы.