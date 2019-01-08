Около 11 ч., 8 января, поступило сообщение о заторе на ул. Гележинё Вилко. На пересечении съезда с кругового перекрестка у бывшего педагогического университета с улицей Гележинё Вилко столкнулись три автомобиля.
Сообщалось, что ДТП - техническое, люди в нем не пострадали.
ДТП произошло во второй полосе. Затор на ул. Гележинё Вилко образовался еще до того, как водители столкнувшихся автомобилей вышли из своих машин.
Читатель, который прислал DELFI фотографии, рассказал, что достаточно было нескольких секунд, чтобы на дороге образовался затор во всех четырех полосах.
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