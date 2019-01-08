Около 11 ч., 8 января, поступило сообщение о заторе на ул. Гележинё Вилко. На пересечении съезда с кругового перекрестка у бывшего педагогического университета с улицей Гележинё Вилко столкнулись три автомобиля.

Сообщалось, что ДТП - техническое, люди в нем не пострадали.

ДТП произошло во второй полосе. Затор на ул. Гележинё Вилко образовался еще до того, как водители столкнувшихся автомобилей вышли из своих машин.

Spūstis Geležinio Vilko gatvėje © DELFI skaitytojas

Читатель, который прислал DELFI фотографии, рассказал, что достаточно было нескольких секунд, чтобы на дороге образовался затор во всех четырех полосах.