Отец фалиции был сослан в Сибирь в 1949 году, через пять лет сюда приехала и его жена. Они поженились еще до ссылки, поэтому любовь привела женщину в этот дальний край.

"Моя мать была из Расейняй, а отец – из Новой Акмяне", – рассказывает Фалиция, которая сама уже стала бабушкой. В семье у них по-литовски с детьми не говорили, несмотря на это она пытается привить любовь к Литве своим детям. 57-летняя Фалиция рассказала, что в 1961 году ее родители могли вернуться в Литву, но решили остаться в Сибири.

"Они могли вернуться, но в то время условия жизни в Литве были плохими, поэтому они решили остаться", – печальным тоном рассказывает Фалиция.

Ее отец умер от болезни, когда ей было 5 лет. Мать одна воспитывала детей. Мать Фалиции скончалась год назад в возрасте 96 лет.

Рядом с Фалицией двое детей. Это ее внуки, дети сына. Здесь же находятся ее дочери Елена и Регина. Они в материнском доме уже только бывают в гостях.

27-летняя Регина и 33-летняя Елена живут в Иркутске. Однако они помнят о своих корнях. Младшая в течение нескольких лет была активисткой организации Švyturys, это литовская община, объединяющая ссыльных литовцев и их потомков в Иркутской области.

Обе они учили литовский язык, однако сейчас ни одна не захотела продемонстрировать свои знания.

Когда речь заходит о Литве, все три женщины вспоминают о литовской кухне. "Литовскую колбасу я помню с детства", – улыбается Регина.

"А я помню конфеты "Ассорти". Их нам иногда привозили в подарок", – рассказывает Елена.

Их бабушка всю свою жизнь готовила литовские блюда, эту традицию продолжает и Фалиция.

"Даже супы я варю на литовский манер – без картошки", - заметила она.

"Цеппелины и мы для друзей в Иркутске готовим. Всем очень нравится", – рассказывают Елена с Региной.

Правда, еда – не единственный литовский акцент в их семье. До сих пор семья празднует все литовские праздники, о них напоминает и местным русским.

"Все местные знают, когда бывают литовские праздники. Мы сами всегда празднуем Рождество, Пасху, красим яйца, – рассказывает Фалиция. – Но мы празднуем и русские праздники, поэтому праздников у нас в два раза больше".

Вся семья не раз ездила и в Литву. Кстати, когда девочки были небольшими Фалиция возила их в Литву крестить.

Фалиция рассказала, что несмотря на суровые условия жизни в Сибири, к ним можно приспособиться. "Когда зимой температура в первый раз опускается ниже 30 градусов, тяжело из дому выйти, но потом привыкаем. У нас есть печки, греемся", – рассказала она.

После долгой зимы появляется солнце. Лето здесь длится всего несколько месяцев, но за это время земля дает хороший урожай. "Летом мы ездим за ягодами в тайгу. Ягод и грибов так много, что выйдя из машины из можно собирать горстями. Далеко никуда не надо идти", – продолжает Фелиция свой рассказ.

Сама женщина живет в небольшой деревне. "Раньше мы держали большое хозяйство, было много работы. Сейчас оно стало меньше, поэтому легче", – улыбаясь, рассказывает она.

27-летняя Регина в Иркутске работает администратором, а Елена работает в агентстве по продаже недвижимости.

Фелиция считает себя литовкой, как и своих детей и внуков. Несмотря на то, что ее супруг - то же литовец – дома они говорят по-русски.

Дорога из села Порог в Литву – долгая и изнурительная, но женщина ездила на родину не раз.

"В Литве мы бывали не один раз: в 1980, 1995 и 2008 г. Мы ездим к родственникам, которые планируют и нас навестить, но пока и не удалось выбраться. Они хотели бы увидеть тайгу", – рассказывает Фелиция.

Вспоминая о Литве, Фалиция заметила, что больше всего ее поразили высокие цены.

Последней на родину своих дедушки и бабушки ездила Регина. В 2009 году она приезжала в Литву вместе с хором общины Švyturys. "Связи с Литвой не оборвались", – улыбаясь, подводит итог Фалиция.