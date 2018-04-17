Как в результате налоговой реформы изменятся зарплаты



На пресс-конференции 16 апреля министр финансов Литвы Вилюс Шапока сообщил, что с 2019 года объединять налоги, которые платит работодатель с налогами работника. Поэтому все налоги будут считать со стоимости рабочего места, а сейчас это делают с зарплаты "на бумаге".

Содровский тариф будет 18,5%, работодателя – 1,24%. Подоходный налог планируют увеличить с 15 до 21%.

Также хотят изменить необлагаемый налогами минимум и формулу его применения. В 2019 году он составит 280 евро, в 2020 г. – 370 евро, а в 2021 г. – 470 евро.

Представители Минфина информировали DELFI, что в 2019 году формула применения ННМ будет такова: 280 - 0,11* (стоимость рабочего места - 516). Соответственно, 516 евро - это минимальная зарплата в 2019 г.

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DELFI посчитал, как это повлияет на людей с разными доходами.

К примеру, после реформы зарплата "на руки" у человека, получающего минимум, увеличится на 9 евро, т.е. до 370 евро.

В случае со средней зарплатой доходы "на руки" увеличатся на 39 евро – до 732 евро.

По подсчетам Минфина, от нового подсчета ННМ пользу должны получить люди с зарплатой до 1805 евро "на руки". Однако общее налоговое бремя уменьшится для всех работников, независимо от их доходов. Поэтому, чем больше доходы человека, тем больше он получит "на руки" после реформы.

Эти подсчеты не учитывают запланированные отчисления на пенсию.

Партнер консультационной компании Ernst & Young Baltic Кястутис Лисаускас сказал DELFI, что в плане небольших зарплат возможность их увеличения "на руки" была исчерпана в прошлом году.

"Сейчас, несмотря на то, что доходы этих людей на руки увеличиваются, но там пространства для этого меньше, чем в случае со средним классом или теми, кто получает больше 1000 евро", – сказал он.

Собеседник также обратил внимание на то, что при использовании эффективного налогового тарифа принцип остается прежним: самый низкий он для получающих минимум, а потом он постепенно растет.

25% тариф предлагают для доходов, превышающих максимальные, с которых будут платить налоги в "Содру". В 2019 году этот максимум составлял бы 120 средних зарплат в год, в 2020 г. – 84 СЗ, а в 2021 г. – 60 СЗ.

По новейшим данным Департамента статистики, в конце 2017 года средняя зарплата в Литве составляла 884,8 евро "на бумаге" или 690,5 евро "на руки". Соответственно, 25% тариф подоходного налога в 2019 году применялся бы в случае месячной зарплаты в размере больше 11 600 евро.

Однако таких работников в Литве немного. По данным "Содры", в феврале 2018 г. 4850 человек получали 6559 евро (полная стоимость рабочего места), поэтому число людей с зарплатами больше 11 600 евро еще меньше.

Лисаускас по сути положительно оценил введение максимальных взносов в "Содру" вкупе с увеличенным до 25% подоходным налогом.

"С одной стороны, нынешняя содровская система слишком отделяет взносы от пользы, которую человек получает за свою жизнь. Сейчас прогрессивность слишком велика, а максимум обеспечивает логику и социальную справедливость на верхушке.

В случае с солидарностью в каком-то месте включается рубеж, ведь если человека постоянно заставлять делиться картошкой с соседями, он станет злым и несчастным.

Дополнительные 4% подоходного налога я оценил бы как попутку искать солидарность, баланс и сохранение дополнительной солидарности тех, кто зарабатывает больше. Я не думаю, что это нужно, но понимаю, почему это предлагают", – сказал специалист.

Налог на недвижимость

Правительство также намерено ввести налог на дополнительную жилую недвижимость.

По словам Лисаускаса, этот налог направлен на состоятельных людей, если считать таковыми тех, у кого больше одной квартиры.

"Еще он несколько направлен на тех, кто занимается арендой жилья, в этой сфере, как нам известно, многие не покупают бизнес-удостоверения, а просто не платят никакие налоги. У таких людей чаще всего есть по несколько квартир.

В нынешней системе можно найти тех (особенно за пределами Вильнюса), у кого есть несколько квартир: в одной живут, а другие нелегально или полулегально сдают", – сказал он.

По мнению собеседника, довольно логично заставить этих людей вести себя честно.

"Правда, суммы налога за аренду не будут велики в масштабах бюджета, но для отдельных индивидов это будет сигналом, дополнительной справедливостью, все должны участвовать в сборах бюджета", – сказал Лисаускас.